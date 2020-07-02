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إيران ترد على التهديدات الأمريكية باللجوء للخيار العسكري

Time منذ ساعة
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إيران ترد على التهديدات الأمريكية باللجوء للخيار العسكري

وكالات (صدى):
علق وزير الخارجية الإيراني "عباس موسوي " على تهديدات المبعوث الأمريكي براين هوك حول لجوء امريكا للخيار العسكري ضد إران .

وقال "موسوي " : هذا خيار قد تعفن وأكل عليه الدهر لسنوات على طاولة الرؤساء الأمريكيين .

وأضاف : إيران مستمرة في مشروع تعزيز بنيتها الدفاعية طالما يتحدث الأمريكيون عن الخيار العسكري ، مشيراً إلى أن هذه التصريحات لاقيمة لها ولا أساس ومرفوضة .

وتابع قائلاً : تعزيز البنية الدفاعية حق من حقوق إيران البديهية للدفاع عن مصالحها الوطنية .

وظهر المبعوث الأمريكي في تصريحات تليفزيونية يؤكد ان امريكا تتجه للخيار العسكري لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
المـرَه هــذي جــات سليــمه . . الإحتفال الجاي خلوه في مثلث برمودا .😂.
. راعــي الـددســـن .
صحيح كلامك يخوي ابو عمار . . ليش الانتظار ؟ يمكن إنه من خيمة العتعت .
ام عبد الرحمن
وابشركم البلد مليانة اجانب ومبسوطين وجالسين كلهم يقولوا هذا بلد مرة كويس فلوس كتير بنوا قصور وسوو مشاريع ودخلو عيالهم أفضل المدارس واحنا الله وكيلك نسف تراب ولله الحمد 🤣🤣وتقول 15٪ تسفرهم
ابو عمار
رووووووووووعه
ميمي
ساعه موتك ودفنك ابركها من ساعه يالحقود ترى ربي مايرزق الحاسدين

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