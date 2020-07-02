إيران ترد على التهديدات الأمريكية باللجوء للخيار العسكري

وكالات (صدى):
علق وزير الخارجية الإيراني "عباس موسوي " على تهديدات المبعوث الأمريكي براين هوك حول لجوء امريكا للخيار العسكري ضد إران .
وقال "موسوي " : هذا خيار قد تعفن وأكل عليه الدهر لسنوات على طاولة الرؤساء الأمريكيين .
وأضاف : إيران مستمرة في مشروع تعزيز بنيتها الدفاعية طالما يتحدث الأمريكيون عن الخيار العسكري ، مشيراً إلى أن هذه التصريحات لاقيمة لها ولا أساس ومرفوضة .
وتابع قائلاً : تعزيز البنية الدفاعية حق من حقوق إيران البديهية للدفاع عن مصالحها الوطنية .
وظهر المبعوث الأمريكي في تصريحات تليفزيونية يؤكد ان امريكا تتجه للخيار العسكري لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي .