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بيانات أمريكية ولقاح كورونا يهبطان بأسعار الذهب

Time منذ ساعة
Views 1684
بيانات أمريكية ولقاح كورونا يهبطان بأسعار الذهب

وكالات (صدى):
تراجع الذهب اليوم الخميس عن قرب ذروة ثمانية أعوام والتي بلغها في الجلسة السابقة مع إحياء بيانات قوية عن التصنيع في الولايات المتحدة ونتائج واعدة لتجارب لقاح كوفيد-19 لآمال التعافي الاقتصادي السريع بما حد من الطلب على الملاذات الآمنة.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1766.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ اكتوبر تشرين الأول 2012 أمس الأربعاء عند 1788.96 دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1776.80 دولار.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
المـرَه هــذي جــات سليــمه . . الإحتفال الجاي خلوه في مثلث برمودا .😂.
. راعــي الـددســـن .
صحيح كلامك يخوي ابو عمار . . ليش الانتظار ؟ يمكن إنه من خيمة العتعت .
ام عبد الرحمن
وابشركم البلد مليانة اجانب ومبسوطين وجالسين كلهم يقولوا هذا بلد مرة كويس فلوس كتير بنوا قصور وسوو مشاريع ودخلو عيالهم أفضل المدارس واحنا الله وكيلك نسف تراب ولله الحمد 🤣🤣وتقول 15٪ تسفرهم
ابو عمار
رووووووووووعه
ميمي
ساعه موتك ودفنك ابركها من ساعه يالحقود ترى ربي مايرزق الحاسدين

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