نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تحول رقمي شامل لإدارة شؤون السجناء وإجراءات السجون

Time منذ ساعة
Views 1683
تحول رقمي شامل لإدارة شؤون السجناء وإجراءات السجون

الرياض (صدى):
تعتزم المديرية العامة للسجون تنفيذ نظام تقني لإدارة إجراءات السجناء يهدف إلى "إدارة رقمية " بلا مراجعين او تدخل بشري مع مزيد من الكفاءة .

وستشمل الإجراءات التي ستحول إلى عمل رقمي " إيداع النزلاء ، والزيارة والمراسلة ، والتفتيش ، والرعاية الصحية والثقافية ، ومراجعة وتقويم الهيكل الإداري سواء باللوائح او إعادة الهيكلة " ، وفقاً لـ " الوطن " .

وتشمل الإجراءات الرقمية لإعادة الهيكلة أيضاً : إنشاء مجلس للسجون لرعاية السجناء ، ومركز تدريب لأعمال السجون في جدة ، ومركز تطوير القدرات النسائية بالسجون ، وغرف تحكم وسيطرة ، ومشروع للحوسبة ، والجزاءات او الإفراج " ، وغيرها من الإجراءات .

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
المـرَه هــذي جــات سليــمه . . الإحتفال الجاي خلوه في مثلث برمودا .😂.
. راعــي الـددســـن .
صحيح كلامك يخوي ابو عمار . . ليش الانتظار ؟ يمكن إنه من خيمة العتعت .
ام عبد الرحمن
وابشركم البلد مليانة اجانب ومبسوطين وجالسين كلهم يقولوا هذا بلد مرة كويس فلوس كتير بنوا قصور وسوو مشاريع ودخلو عيالهم أفضل المدارس واحنا الله وكيلك نسف تراب ولله الحمد 🤣🤣وتقول 15٪ تسفرهم
ابو عمار
رووووووووووعه
ميمي
ساعه موتك ودفنك ابركها من ساعه يالحقود ترى ربي مايرزق الحاسدين

أخر الأخبار

رئيس أرامكو: ارتفاع الطلب على النفط ومتفائل بآداء النصف الثاني من 2020
رئيس أرامكو: ارتفاع الطلب على النفط ومتفائل بآداء النصف الثاني من 2020
Time منذ دقيقتين Views 1070
"جوجل" تختبر تقنية نقل البيانات بدون إنترنت
"جوجل" تختبر تقنية نقل البيانات بدون إنترنت
Time منذ دقيقتين Views 1042
الكشف عن مهن غير متوقعة لـ "أحمد حلمي" قبل دخول الفن
الكشف عن مهن غير متوقعة لـ "أحمد حلمي" قبل دخول الفن
Time منذ 3 دقائق Views 1076
بدء استقبال المستفيدين ببلديات أمانة الرياض بشروط
بدء استقبال المستفيدين ببلديات أمانة الرياض بشروط
Time منذ 15 دقيقة Views 1237
مجموعة "الراشد" تعلن عن وظائف شاغرة
مجموعة "الراشد" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 22 دقيقة Views 1343
بالفيديو.. هيونداي تكشف عن نموذجها الجديد من الرباعيات الأكثر أناقة
بالفيديو.. هيونداي تكشف عن نموذجها الجديد من الرباعيات الأكثر أناقة
Time منذ 25 دقيقة Views 1197
بالفيديو.. عروسان يستمتعان بيوم زفافهما على صخرة شاطئ فتتحول لكابوس
بالفيديو.. عروسان يستمتعان بيوم زفافهما على صخرة شاطئ فتتحول لكابوس
Time منذ 26 دقيقة Views 545
"الأسد" يقترب من الرحيل وتحديد بلد اللجوء
"الأسد" يقترب من الرحيل وتحديد بلد اللجوء
Time منذ 31 دقيقة Views 2229
احتراق مركبة على طريق الملك عبدالعزيز بالباحة
احتراق مركبة على طريق الملك عبدالعزيز بالباحة
Time منذ 31 دقيقة Views 1316
إجبار طلاب اليمن على الإلتحاق بصفوف الحوثي مقابل النجاح !
إجبار طلاب اليمن على الإلتحاق بصفوف الحوثي مقابل النجاح !
Time منذ 53 دقيقة Views 1504