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الباحة قبلة السياحة
منذ 20 دقيقة
374
3
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أحدث التعليقات
شيوووووووووووووووووووووووووون
الله يحمينا ويحمي ديارنا وينصر ابطالنا في اليمن والحد الجنوبي
ابو محمد 😎
هذا ديدنهم .. خيبهم الله .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو حمزة
مايجمعهما صداقة قوية جدآ لحد الفراش المؤقت لبضع ساعات ثم كل واحد يروح بيته عادي عند أمثال هؤلاء السفلة
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
سبحان خالق الافلاك ومسيرها بحكمته ..
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