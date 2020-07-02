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القضاء الكويتي يقضي ببراءة خالد الملا وأحمد الفضلي من الإساءة إليه

Time منذ يومين
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القضاء الكويتي يقضي ببراءة خالد الملا وأحمد الفضلي من الإساءة إليه

خالد الظفيري (صدى):
برأت محكمة جنايات الكويت الفنان الشعبي خالد الملا، والإعلامي أحمد الفضلي المدير التنفيذي لقناة atv الكويتية، من تهمة الإساءة إلى القضاء.

ويذكر أن النيابة قد وجهت لهما مؤخرًا تهمة الإساءة للقضاء إلى الملا؛ بسبب كلمات أغنية سياسية أداها في برنامج ”اللوبي الرمضاني“ الذي قدمه الإعلامي الفضلي عام 2019، والذي واجه بدوره تهمة مخالفة قانون المرئي والمسموع بصفته المسؤول عن القناة.

و نفى الملا إساءته للقضاء الكويتي، عقب السجال الذي أحدثته الأغنية وتسببها بإيقاف عرض البرنامج، وقدم إعتذاره حينها، وتطرقت الأغنية آنذاك إلى جوانب الفساد في عدة جهات في البلاد، بينها القضاء، حيث استخدم الملا كلمات ساخرة بينها (بعض القضاة مخه تنك، غبي حطوه مستشار)، لتكون سببا في ضبط الملا والفضلي، والتحقيق معهما قبل الإفراج عنهما بكفالة شخصية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن عندها حب الاستطلاع واكتشاف الفرق بين البشر مثل ما يحصل في امريكا وغيرها اذا بلغت الفتاه 18 سنه فيجب ان تعمل علاقات وتكون صاحبة تجارب متعدده قبل وقت الزواج
ابو عمار
منظر جميل جدا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باقي فيه حيل ذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق

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