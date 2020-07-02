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فضيحة مشينة تحاصر 180 رياضي ومسؤول بفرنسا

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فضيحة مشينة تحاصر 180 رياضي ومسؤول بفرنسا

باريس (صدى):
تحقق السلطات الفرنسية في قضية اعتداءات جنسية هزت الرأي العام بعد توجيه اتهامات لـ 180شخص في 40 اتحاد رياضي ، و تقديم 90 شكوى قانونية .

وأعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية توقيف 16 شخص حتى الآن عن تلك الإتهامات ، مشيرة إلى أن 98 % من الضحايا دون الـ 18 عام و78 % منهم إثاث .

وفجرت "سارة ابيتول " بطلة فرنسا 10 مرات على الجليد القضية المثيرة للجدل في كتاب لها العام الماضي روت فيه ما تعرضت له من اغتصاب اكثر من مرة على يد مدربها السابق وهي في عمر يتراوح بين 15 إلى 17 عام ، مادفع مسؤولين للإستقالة وشجع آخرين على توجيه الإتهامات .

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أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
الله يحمينا ويحمي ديارنا وينصر ابطالنا في اليمن والحد الجنوبي
ابو محمد 😎
هذا ديدنهم .. خيبهم الله .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو حمزة
مايجمعهما صداقة قوية جدآ لحد الفراش المؤقت لبضع ساعات ثم كل واحد يروح بيته عادي عند أمثال هؤلاء السفلة
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
سبحان خالق الافلاك ومسيرها بحكمته ..

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