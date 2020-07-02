نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الدكتور منزلاوي يؤكد أن المملكة تسعى إلى تجنيب المنطقة أي عمل أحادي الجانب حول سد النهضة

Time منذ 35 دقيقة
Views 1378
الدكتور منزلاوي يؤكد أن المملكة تسعى إلى تجنيب المنطقة أي عمل أحادي الجانب حول سد النهضة

نيويورك (صدى):
شارك نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء أمس في الاجتماع الافتراضي للجنة العربية المصغرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل إيجاد حل لأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وأوضح الدكتور منزلاوي للأمين العام أن المملكة العربية السعودية تتمتع بعلاقات متميزة مع جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى تفويض جامعة الدول العربية بمتابعة تطورات الموضوع في مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف.

وأكد أهمية الأمن المائي لكل من مصر والسودان، ورفض أي عمل أو إجراء من شانه أن يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، مشددا على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح الجميع لتجنيب المنطقة أي تصعيد خطير في المستقبل.

وأشار الدكتور منزلاوي إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد العديد من الصراعات التي تهدد الأمن والسلم الاقليمي، وأن لقاء اعضاء اللجنة العربية بالأمين العام للأمم المتحدة يهدف إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التدابير الوقائية وإطلاق مبادرة سلمية لحل الخلافات العالقة، حاثا جميع الأطراف على مواصلة المفاوضات.

وطالب نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور منزلاوي، الأمين العام بأن يقوم بالمساعي الحميدة مع الدول المعنية والتأكيد على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للوصول لحل عادل وشامل يراعي مصالح مصر والسودان المائية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
الله يحمينا ويحمي ديارنا وينصر ابطالنا في اليمن والحد الجنوبي
ابو محمد 😎
هذا ديدنهم .. خيبهم الله .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو حمزة
مايجمعهما صداقة قوية جدآ لحد الفراش المؤقت لبضع ساعات ثم كل واحد يروح بيته عادي عند أمثال هؤلاء السفلة
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
سبحان خالق الافلاك ومسيرها بحكمته ..

أخر الأخبار

القيادة تهنئ رئيس بيلاروس بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس بيلاروس بذكرى استقلال بلاده
Time منذ دقيقتين Views 1055
فضيحة مشينة تحاصر 180 رياضي ومسؤول بفرنسا
فضيحة مشينة تحاصر 180 رياضي ومسؤول بفرنسا
Time منذ 7 دقائق Views 218
الباحة قبلة السياحة
الباحة قبلة السياحة
Time منذ 19 دقيقة Views 365
فلكية جدة: الأرض في أبعد مسافة من الشمس السبت
فلكية جدة: الأرض في أبعد مسافة من الشمس السبت
Time منذ 27 دقيقة Views 1347
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
Time منذ 32 دقيقة Views 1299
الدكتور منزلاوي يؤكد أن المملكة تسعى إلى تجنيب المنطقة أي عمل أحادي الجانب حول سد النهضة
الدكتور منزلاوي يؤكد أن المملكة تسعى إلى تجنيب المنطقة أي عمل أحادي الجانب حول سد النهضة
Time منذ 35 دقيقة Views 1378
مأساة طفل سوري تعرض للاغتصاب أكثر من مرة
مأساة طفل سوري تعرض للاغتصاب أكثر من مرة
Time منذ 57 دقيقة Views 979
"هل يوجد ضريبة على الولادة بمشفى حكومي للأجانب" الزكاة والدخل تجيب
"هل يوجد ضريبة على الولادة بمشفى حكومي للأجانب" الزكاة والدخل تجيب
Time منذ ساعة Views 2176
عدد طالبي إعانات البطالة في تركيا يتضاعف خلال عام واحد
عدد طالبي إعانات البطالة في تركيا يتضاعف خلال عام واحد
Time منذ ساعة Views 1601
الفنانة غادة بشور تعلق على نبأ زواجها من جورج وسوف
الفنانة غادة بشور تعلق على نبأ زواجها من جورج وسوف
Time منذ ساعتين Views 2532