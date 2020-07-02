عدد طالبي إعانات البطالة في تركيا يتضاعف خلال عام واحد

أنقرة (صدى):
تزامنا مع سياسة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، تضاعف عدد المتقدمين بطلب الحصول على إعانات البطالة في تركيا مقارنة بالعام المرضي.
وكشف البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، شاتين عثمان أنه خلال شهر أبريل الماضي 308 ألف و968 شخصا بطلب إعانة بطالة، بينما كان الرقم في الشهر ذاته العام الماضي 142 ألف و90 شخص.
وأشار النائب إلى عدم التزام جهات العمل بقرار حظر فصل الموظفين الذي أصدرته الحكومة في مارس الماضي ويمتد مفعوله ستة أشهر، وقال إنه تم التعامل مع القرار كسائر القرارات الأخرى التي اتخذتها السلطة الحاكمة خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.
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