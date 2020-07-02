نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"سجل يومي للأماكن التي زارتها"..أبرز ما جاء ببروتوكول العمالة المنزلية

Time منذ ساعة
Views 1886
Comment 1
"سجل يومي للأماكن التي زارتها"..أبرز ما جاء ببروتوكول العمالة المنزلية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية عن بروتوكول العمالة المنزلية بنظام الساعة، والذي تضمن إرشادات تخص النظافة الشخصية والتباعد الجسدي، ومراقبة الأعراض.

وفيما يخص النظافة والصحة، فبموجب البروتوكول يجب على العاملين ارتداء الكمامات قبل بداية العمل، والالتزام بغسل اليدين بشكل متكرر.

كما يجب غسل الملابس مباشرة بع انتهاء فترة العمل، وتخصيص ملابس خاصة بالعمل لا تستخدم للنوم أو الأعمال الأخرى.

ويجب على الشركة المشغلة تزويد العاملات بالكمامة ومطهر الأيدي، إضافة إلى تطهير الباصات قبل وبعد انتقالهم لمقر عملهم.

كما يجب تخصيص سجل يومي لعدد وأماكن الزيارات التي قاك بها العاملين واسم السائق لكي يتم الرجوع لها في حالة التقصي الوبائي.

ويفضل الحرص بالعاملين على عدم تنقلهم بين أكثر من منزل في اليوم الواحد، وعليهم عدم الاحتكاك والالتزام بالتباعد الجسدي مع أهل البيت.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
زين سوت المسكينه
ابو عمار
يمكن اخفوه لانه قد تجاوز الخطوط الحمر
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
عمر
هذي هي مهنة الطب وهذة الدكتورة وزميلها نموذج يحتذى به في هذا المجال ..لم يمنعها اختصاصها من تقديم واجبها ...شكرا دكتورتنا ود

أخر الأخبار

عدد طالبي إعانات البطالة في تركيا يتضاعف خلال عام واحد
عدد طالبي إعانات البطالة في تركيا يتضاعف خلال عام واحد
Time منذ 25 دقيقة Views 1328
الفنانة غادة بشور تعلق على نبأ زواجها من جورج وسوف
الفنانة غادة بشور تعلق على نبأ زواجها من جورج وسوف
Time منذ 49 دقيقة Views 1611
"سجل يومي للأماكن التي زارتها"..أبرز ما جاء ببروتوكول العمالة المنزلية
"سجل يومي للأماكن التي زارتها"..أبرز ما جاء ببروتوكول العمالة المنزلية
Time منذ ساعة Views 1886
بالفيديو.. مطلق النار بالكويت أنهى حياته بطلقة
بالفيديو.. مطلق النار بالكويت أنهى حياته بطلقة
Time منذ ساعة Views 1336
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
Time منذ ساعة Views 1595
بالصور..لحظة وضع الملك سعود الإطار الفضي للحجر الأسود
بالصور..لحظة وضع الملك سعود الإطار الفضي للحجر الأسود
Time منذ ساعة Views 1738
حصيلة إصابات يومية مأساوية بأمريكا
حصيلة إصابات يومية مأساوية بأمريكا
Time منذ ساعتين Views 1990
بالفيديو والصور..إطلاق نار كثيف في الكويت والشرطة تتدخل
بالفيديو والصور..إطلاق نار كثيف في الكويت والشرطة تتدخل
Time منذ ساعتين Views 2565
مشهورة توصي بـ " الكلور " لتفتيح البشرة دون مراعاة متابعة الأطفال لها
مشهورة توصي بـ " الكلور " لتفتيح البشرة دون مراعاة متابعة الأطفال لها
Time منذ 3 ساعات Views 2587
كويلار يعود إلى الرياض بطائرة خاصة
كويلار يعود إلى الرياض بطائرة خاصة
Time منذ 3 ساعات Views 2896