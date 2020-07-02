"سجل يومي للأماكن التي زارتها"..أبرز ما جاء ببروتوكول العمالة المنزلية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية عن بروتوكول العمالة المنزلية بنظام الساعة، والذي تضمن إرشادات تخص النظافة الشخصية والتباعد الجسدي، ومراقبة الأعراض.
وفيما يخص النظافة والصحة، فبموجب البروتوكول يجب على العاملين ارتداء الكمامات قبل بداية العمل، والالتزام بغسل اليدين بشكل متكرر.
كما يجب غسل الملابس مباشرة بع انتهاء فترة العمل، وتخصيص ملابس خاصة بالعمل لا تستخدم للنوم أو الأعمال الأخرى.
ويجب على الشركة المشغلة تزويد العاملات بالكمامة ومطهر الأيدي، إضافة إلى تطهير الباصات قبل وبعد انتقالهم لمقر عملهم.
كما يجب تخصيص سجل يومي لعدد وأماكن الزيارات التي قاك بها العاملين واسم السائق لكي يتم الرجوع لها في حالة التقصي الوبائي.
ويفضل الحرص بالعاملين على عدم تنقلهم بين أكثر من منزل في اليوم الواحد، وعليهم عدم الاحتكاك والالتزام بالتباعد الجسدي مع أهل البيت.