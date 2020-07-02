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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - وجود فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
زين سوت المسكينه
ابو عمار
يمكن اخفوه لانه قد تجاوز الخطوط الحمر
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
عمر
هذي هي مهنة الطب وهذة الدكتورة وزميلها نموذج يحتذى به في هذا المجال ..لم يمنعها اختصاصها من تقديم واجبها ...شكرا دكتورتنا ود

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