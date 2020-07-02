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" السداد الإلكتروني " أبرز بروتوكولات التوصيل المنزلي

Time منذ 28 دقيقة
Views 1382
" السداد الإلكتروني " أبرز بروتوكولات التوصيل المنزلي

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الداخلية عن البروتوكولات الوقائية المطبقة فيما يتعلق بتوصيل الطلبات للمنازل.

ويشترط على مندوبي التوصيل، لبس الكمامات الطبية أو القماشية، والتأكيد على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام، ,كذلك فحص الحرارة لجميع مندوبي التوصيل بشكل يومي، والتوقف عن مباشرة المندوب للتوصيل في حالة ظهور أي أعراض مرضية عليه، وإلزام المندوبين بالاستمرار في غسل اليدين أو استخدام المعقمات قبل وأثناء وبعد عملية استلام وتسليم الطلبات.

اشتراطات مطلوبة من المنشأة الغذائية:

تعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التوصيل بعد كل عملية "الحقيبة المستخدمة في التوصيل جهاز مدي، وغيرها".

فصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض.

تقديم المشروبات بعلب بدلا من الكاسات، وتغليف الطلب کاملاً تغليفة محكمة، ووضع لاصق (Seal) محكم الغلق على الطلب.

اشتراطات التسليم للمستهلك:

منع المصافحة عند تسليم الطلبات.

ألا يقبل العميل الطلب في حالة عدم وجود اللاصق، أو ظهر أنه مفتوح.

تشجيع الطرق الإلكترونية في السداد وتوضيح ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب.

تخلص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وآمنة مباشرة.

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أحدث التعليقات

ابن البلد
من رأيي الشخصي ان تجار المنشآت الصغيرة الموبتدئين راح اغلبهم يطلع من السوق خسران ...اامفروض رفع الرواتب 20% قبل اتخاذ القرار
ابو عمار
يمكن الام تبي تحفظها من الاصدقاء فعتقلتها في المنزل
إسحاق علي جوهر
مبروك لحصولك على درجة الماجستير وعقبال الدكتوراه اتمنى لك التوفيق والنجاح في حياتك العلمية والعملية ومزيدا من التقدم والنجاح
زهودي
ما شاء الله تبارك الله الف الف مبروك
ابو عمار
الحمد لله الذي حمى بلادنا من شرورهم .. ولن يجدو بأذن الله احد في بلادنا يؤيد مخططاتهم الشيطانيه .. عليهم من الله ما يستحقون .. وسيكون مصيرهم ان شاء الله مصير المقبور القذافي

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