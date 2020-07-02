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تسجيل صوتي لخالد الزيلعي يؤلم محبيه بعد تدهور «النطق» لديه

Time منذ 7 ساعات
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تسجيل صوتي لخالد الزيلعي يؤلم محبيه بعد تدهور «النطق» لديه

طلال الغامدي (صدى):
أثار تسجيل صوتي للاعب النصر السابق خالد الزيلعي البالغ عمره 33 عاما تعاطف كبير في أوساط كرة القدم .

وانتشر التسجيل له وهو يتحدث فيه بصعوبة عن معاناته مع المرض وتكاليف العلاج، حيث أعلن مؤخرًا عن إصابته بالتصلب الجانبي الضموري.

ونشر التسجيل خالد الغامدي لاعب النصر السابق والفيصلي عبر حسابه على تويتر وأرفقه بتعليق قال فيه ”لاعب نادي النصر سابقا خالد الزيلعي بحاجة لوقفة صادقة نفسياً ومادياً وبالدعاء بالشفاء والتخفيف من عذاب الدنيا الي حاصل له.

”نسأل الله الرحمة ورددو، (اللهم إني اعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك) ولنكن دائما حامدين شاكرين لله ع النعم التي لا تعد ولا تحصى“.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
زين سوت المسكينه
ابو عمار
يمكن اخفوه لانه قد تجاوز الخطوط الحمر
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
عمر
هذي هي مهنة الطب وهذة الدكتورة وزميلها نموذج يحتذى به في هذا المجال ..لم يمنعها اختصاصها من تقديم واجبها ...شكرا دكتورتنا ود

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