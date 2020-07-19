تركيا تعتقل ابنة شقيق سياسي كردي ووالدها يتهم السلطات باختطافها

أنقرة (صدى):
قامت تركيا باعتقال " داليا محمود مسلم " ابنة شقيق سياسي كردي سوري بارز مطلوب.
وداليا محمود مسلم هي ابنة شقيق صالح مسلم، المقرب من القيادة الكردية، كانت تستعد للعودة إلى سوريا ولكن أهلها تفاجأوا بتسليمها إلى السلطات التركية.
وقال والدها محمود مسلم إن ابنته تم تسليمها إلى السلطات التركية وأجهزة مخابراتها، بعد توجهها إلى كردستان العراق قبل ستة أشهر للمعالجة.
وأضاف: " أن السلطات في إقليم جنوب كردستان تتحمل مسؤولية اختطافها من الجنوب أو تسليمها لأجهزة المخابرات التركية. وكل ما يصدر على لسانها تحت الضغوط هو كلام غير صحيح يهدف إلى تلطيخ سمعة الأسرة " .