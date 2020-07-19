نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تركيا تعتقل ابنة شقيق سياسي كردي ووالدها يتهم السلطات باختطافها

Time منذ 16 دقيقة
Views 1290
تركيا تعتقل ابنة شقيق سياسي كردي ووالدها يتهم السلطات باختطافها

أنقرة (صدى):
قامت تركيا باعتقال " داليا محمود مسلم " ابنة شقيق سياسي كردي سوري بارز مطلوب.

وداليا محمود مسلم هي ابنة شقيق صالح مسلم، المقرب من القيادة الكردية، كانت تستعد للعودة إلى سوريا ولكن أهلها تفاجأوا بتسليمها إلى السلطات التركية.

وقال والدها محمود مسلم إن ابنته تم تسليمها إلى السلطات التركية وأجهزة مخابراتها، بعد توجهها إلى كردستان العراق قبل ستة أشهر للمعالجة.

وأضاف: " أن السلطات في إقليم جنوب كردستان تتحمل مسؤولية اختطافها من الجنوب أو تسليمها لأجهزة المخابرات التركية. وكل ما يصدر على لسانها تحت الضغوط هو كلام غير صحيح يهدف إلى تلطيخ سمعة الأسرة " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂
فبصل
اي غامدي. يا بروفيسور المليليح؟ ههههههه
أبو كنان
تعادلوا مع نجران وخسروا من القادسية وكلاهما درجة أولى! المستوى غير مطمئن!
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
انا لله وانا اليه راجعون💔 الله يرحمه ويغفر له وموتى المسلمين 🤲🙏
ربيعان
سوالف تريترا امره مفضوح قبل سقوط مرسي وتوهم يتفرغون لتركي

أخر الأخبار

بالصور..جريمة بشعة بحق حيتان مهددة بالإنقراض " البحر تحول للون الدم "
بالصور..جريمة بشعة بحق حيتان مهددة بالإنقراض " البحر تحول للون الدم "
Time منذ 24 ثانية Views 13
تركيا تعتقل ابنة شقيق سياسي كردي ووالدها يتهم السلطات باختطافها
تركيا تعتقل ابنة شقيق سياسي كردي ووالدها يتهم السلطات باختطافها
Time منذ 16 دقيقة Views 1290
بالفيديو..شاب يعتذر لوالدته بعد الاعتداء عليها بالضرب والسباب
بالفيديو..شاب يعتذر لوالدته بعد الاعتداء عليها بالضرب والسباب
Time منذ 24 دقيقة Views 418
وصول الإشارة الأولى لـ "مسبار الأمل" أول مشروع عربي لاستكشاف المريخ
وصول الإشارة الأولى لـ "مسبار الأمل" أول مشروع عربي لاستكشاف المريخ
Time منذ 59 دقيقة Views 1529
الهلال يدرس الاستغناء عن 3 لاعبين
الهلال يدرس الاستغناء عن 3 لاعبين
Time منذ ساعة Views 2214
شاب يشعل النيران في قطة بعد سكب البنزين عليها ومطالبات بمحاسبته
شاب يشعل النيران في قطة بعد سكب البنزين عليها ومطالبات بمحاسبته
Time منذ ساعة Views 2129
بيدرو كايشينيا مديرًا فنيًا للشباب
بيدرو كايشينيا مديرًا فنيًا للشباب
Time منذ ساعة Views 1832
خالد الشعلان : جمهور نادي الإتحاد لم يتغير
خالد الشعلان : جمهور نادي الإتحاد لم يتغير
Time منذ ساعة Views 358
رئيس لجنة الإحتراف : لا يوجد توريط للأندية
رئيس لجنة الإحتراف : لا يوجد توريط للأندية
Time منذ ساعة Views 369
طفلة حُرمت من قدميها تصبح بطلة " جمباز "
طفلة حُرمت من قدميها تصبح بطلة " جمباز "
Time منذ ساعة Views 451