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أهم المحطات في حياة الكاتب الراحل صالح الشيحي

Time منذ 22 دقيقة
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أهم المحطات في حياة الكاتب الراحل صالح الشيحي

الرياض (صدى):
خيم الحزن على الجميع بوفاة الكاتب الصحفي المعروف صالح الشيحي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفيما يلي نذكر أبرز المحطات في حياة الكاتب الراحل، ونشأته:

ولد صالح الشيحي في محافظة رفحاء ،وحصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية، ثم حصل على عضوية في مجلس إدارة نادي الحدود الشمالية الأدبي.

عمل الشيحي كمدير تحرير في مجلة الثقافية الصادرة عن الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا، وكان قبل ذلك محررا متعاوناً في صحيفة عكاظ أثناء المرحلة الثانوية؛ ثم صحيفة المدينة .

وتفرغ الشيحي بعد ذلك للعمل الصحفي لمدة عام في صحيفة الوطن في مرحلة ما قبل التأسيس وحتى صدورها ،ثم كاتب متخصص في الشؤون المحلية في نفس الجريدة، بالإضافة إلى مشاركته في تحرير صحيفة العرب القطرية.

وكان كاتباً صحفياً إسبوعياً في جريدة المدينة " الملاعب الرياضية " كما شغل نفس المنصب في مجلة حياة الناس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائر
تحدث الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن رأيه إزاء لقطة مثيرة الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن الصور الملتقطة لمسئولي النصر أثناء التعاقد مع الصفقات الجديدة. وقال جستنيه خلال تعليقه، عبر حسابه بموقع " تويتر ":" هذه الصور بما فيها من تعليق ودوائر حمراء هناك من يريد معرفة رأيي حولها،مثل هذه الحالات تحتاج الى مدقق متخصص وهو علم وفن لا اجيده،ثم من ان المعنيين بهذه الصور هم الحق بتفسيرها ومعرفة كل مايدور من معلومات ان كانت صحيحة او خاطئة ". وكان نشطاء تداولوا صور مسئولي النصر أثناء التعاقد مع صفقاته الجديدة، مع ملاحظة صحن الكعبة المشرفة في الخلف، برسالة جاءت كالآتي:" هذه الصورة في رمضان المبارك. فرش الطواف فقط في شهر رمضان ولم تقم الرئاسة بفرش الطواف بعد شهر رمضان إلى الآن ".
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله
ابن حزم
ماشاء الله تلاوة تلامس القلوب

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