مجلس المشايخ الليبي: أردوغان «جاهل» بعلاقة ليبيا ومصر

طرابلس (صدى):
وصف المتحدث باسم المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا عبدالكريم العرفي، الرئيس التركي رجب أردوغان بأنه "جاهل" فيما يخص علاقة ليبيا ومصر.
وجاء ذلك ردًا على على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ“عدم مشروعية تدخل مصر في ليبيا“.
وقال العرفي "كلام أردوغان بمثابة حديث الجاهل الذي لم يقرأ تاريخ العلاقة بين ليبيا ومصر، ولا مواثيق واتفاقيات جامعة الدول العربية حول الدفاع العربي المشترك بين البلدان الأعضاء".
وأضاف: "أردوغان لم يقرأ عن التواصل الليبي المصري والتلاحم سواءً بين الشعبين أو على مستوى الأنظمة التي حكمت البلدين خلال الفترات الماضية".
واستكمل: "أردوغان يستند إلى اتفاقية أبرمها مع مجلس غير معتمد من البرلمان الليبي، لمواجهة المشروعية التي تمت بموجب طلب رسمي من البرلمان لمصر بضرورة مساعدة ليبيا بصد هذا الاجتياح التركي".