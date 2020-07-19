المتحدث السابق للأهلي : يجب على رئيس النادي أن يقدم استقالته

طلال الغامدي (صدى):
أكد المتحدث الرسمي السابق للأهلي، محمد الشيخي، على أن النادي يعاني من فوضى، بعد المشاكل الإدارية والفنية، التي دفعت بعدد من اللاعبين، لفسخ عقودهم، أو الرحيل عن الفريق، خلال الفترة الماضية.
وقال "الشيخي" في تصريحات لإذاعة "يو إف إم"، : "كي نكون واقعيين، ما يحدث الآن في الأهلي فوضى، فالمشاكل كثيرة، ويجب على الرئيس عبد الإله مؤمنة أن يقدم استقالته".
وأضاف: "عودة الأمير فهد بن خالد لرئاسة الأهلي باتت ضرورية، فالنادي بحاجة لشخصية مثله، وهو الأنسب في المرحلة الحالية من وجهة نظري".
وتابع: "خلال الأشهر الماضية شهدنا في الأهلي وعودا وإقالات مدربين، وارتجالية في العمل، ورغم الوعود لم نجد أي بوادر للنجاح من قبل الإدارة الحالية".