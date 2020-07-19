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المتحدث السابق للأهلي : يجب على رئيس النادي أن يقدم استقالته

Time منذ ساعة
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المتحدث السابق للأهلي : يجب على رئيس النادي أن يقدم استقالته

طلال الغامدي (صدى):
أكد المتحدث الرسمي السابق للأهلي، محمد الشيخي، على أن النادي يعاني من فوضى، بعد المشاكل الإدارية والفنية، التي دفعت بعدد من اللاعبين، لفسخ عقودهم، أو الرحيل عن الفريق، خلال الفترة الماضية.

وقال "الشيخي" في تصريحات لإذاعة "يو إف إم"، : "كي نكون واقعيين، ما يحدث الآن في الأهلي فوضى، فالمشاكل كثيرة، ويجب على الرئيس عبد الإله مؤمنة أن يقدم استقالته".

وأضاف: "عودة الأمير فهد بن خالد لرئاسة الأهلي باتت ضرورية، فالنادي بحاجة لشخصية مثله، وهو الأنسب في المرحلة الحالية من وجهة نظري".

وتابع: "خلال الأشهر الماضية شهدنا في الأهلي وعودا وإقالات مدربين، وارتجالية في العمل، ورغم الوعود لم نجد أي بوادر للنجاح من قبل الإدارة الحالية".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائر
تحدث الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن رأيه إزاء لقطة مثيرة الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن الصور الملتقطة لمسئولي النصر أثناء التعاقد مع الصفقات الجديدة. وقال جستنيه خلال تعليقه، عبر حسابه بموقع " تويتر ":" هذه الصور بما فيها من تعليق ودوائر حمراء هناك من يريد معرفة رأيي حولها،مثل هذه الحالات تحتاج الى مدقق متخصص وهو علم وفن لا اجيده،ثم من ان المعنيين بهذه الصور هم الحق بتفسيرها ومعرفة كل مايدور من معلومات ان كانت صحيحة او خاطئة ". وكان نشطاء تداولوا صور مسئولي النصر أثناء التعاقد مع صفقاته الجديدة، مع ملاحظة صحن الكعبة المشرفة في الخلف، برسالة جاءت كالآتي:" هذه الصورة في رمضان المبارك. فرش الطواف فقط في شهر رمضان ولم تقم الرئاسة بفرش الطواف بعد شهر رمضان إلى الآن ".
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله
ابن حزم
ماشاء الله تلاوة تلامس القلوب

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