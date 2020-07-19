نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شركة حلول إس تي سي تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1732
شركة حلول إس تي سي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة العربیة لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول إس تي سي) من خلال البوابة الوطنیة للعمل (طاقات) توفر 10 وظائف تقنیة وإداریة شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة في الریاض، عبر برنامج (تمھیر) التدریب على رأس العمل.

وذلك على مسمى أخصائي موارد بشریة، درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا في تخصص (الموارد البشریة)، ومحلل مالي (وظیفتان)، درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا في تخصص (المحاسبة).

ومطور برامج، درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا في تخصصات (الحاسب وتقنیة المعلومات)، محلل نظم تقنیة المعلومات (العدد 3 وظائف) درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا في تخصص (علوم الحاسب) مصمم جرافیك درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا في تخصص (التصمیم).

بالإضافة إلى محلل نظم تقنیة المعلومات (وظیفتان): درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا في تخصص (ھندسة حاسب).

وأشترطت أن یكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسیة. درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا في التخصصات الموضحة أعلاه، ألا یكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سوا ًء في القطاع العام أو الخاص، أن تشیر سجلات التأمینات الإجتماعیة والخدمة المدنیة بعدم تسجیل المتقدم أو المتقدمة على أي وظیفة خلال الستة أشھر السابقة.

ويذكر أ، التقدیم ُمتاح الآن بدأ الیوم الأحد بتاریخ 19/07/2020م وینتھي یوم الثلاثاء بتاریخ 18/08/2020م.

طریقة التقدیم:

طريقة التقديم:

- من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1 -أخصائي موارد بشرية: هنــــا

2 -محلل مالي (وظيفتان):هنـــا

3 -مطور برامج هنـــــا

4 -محلل نظم تقنية المعلومات (العدد 3 وظائف):هنــــا

5 -مصمم جرافيك:هنـــــا 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائر
تحدث الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن رأيه إزاء لقطة مثيرة الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن الصور الملتقطة لمسئولي النصر أثناء التعاقد مع الصفقات الجديدة. وقال جستنيه خلال تعليقه، عبر حسابه بموقع " تويتر ":" هذه الصور بما فيها من تعليق ودوائر حمراء هناك من يريد معرفة رأيي حولها،مثل هذه الحالات تحتاج الى مدقق متخصص وهو علم وفن لا اجيده،ثم من ان المعنيين بهذه الصور هم الحق بتفسيرها ومعرفة كل مايدور من معلومات ان كانت صحيحة او خاطئة ". وكان نشطاء تداولوا صور مسئولي النصر أثناء التعاقد مع صفقاته الجديدة، مع ملاحظة صحن الكعبة المشرفة في الخلف، برسالة جاءت كالآتي:" هذه الصورة في رمضان المبارك. فرش الطواف فقط في شهر رمضان ولم تقم الرئاسة بفرش الطواف بعد شهر رمضان إلى الآن ".
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله
ابن حزم
ماشاء الله تلاوة تلامس القلوب

أخر الأخبار

بيدرو كايشينيا مديرًا فنيًا للشباب
بيدرو كايشينيا مديرًا فنيًا للشباب
Time منذ 7 دقائق Views 1179
خالد الشعلان : جمهور نادي الإتحاد لم يتغير
خالد الشعلان : جمهور نادي الإتحاد لم يتغير
Time منذ 7 دقائق Views 151
رئيس لجنة الإحتراف : لا يوجد توريط للأندية
رئيس لجنة الإحتراف : لا يوجد توريط للأندية
Time منذ 8 دقائق Views 155
طفلة حُرمت من قدميها تصبح بطلة " جمباز "
طفلة حُرمت من قدميها تصبح بطلة " جمباز "
Time منذ 11 دقيقة Views 120
أهم المحطات في حياة الكاتب الراحل صالح الشيحي
أهم المحطات في حياة الكاتب الراحل صالح الشيحي
Time منذ 22 دقيقة Views 1712
مجلس المشايخ الليبي: أردوغان «جاهل» بعلاقة ليبيا ومصر
مجلس المشايخ الليبي: أردوغان «جاهل» بعلاقة ليبيا ومصر
Time منذ 45 دقيقة Views 1501
التشهير بصاحب مؤسسة تغش منتجات «القهوة والعسل» و4 عقوبات تنتظره
التشهير بصاحب مؤسسة تغش منتجات «القهوة والعسل» و4 عقوبات تنتظره
Time منذ ساعة Views 1968
ميسي هداف الدوري الإسباني ب٢٥ هدفاً
ميسي هداف الدوري الإسباني ب٢٥ هدفاً
Time منذ ساعة Views 1339
المتحدث السابق للأهلي : يجب على رئيس النادي أن يقدم استقالته
المتحدث السابق للأهلي : يجب على رئيس النادي أن يقدم استقالته
Time منذ ساعة Views 1956
شركة حلول إس تي سي تعلن عن وظائف شاغرة
شركة حلول إس تي سي تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1732