شركة حلول إس تي سي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة العربیة لخدمات الإنترنت والاتصالات المحدودة (حلول إس تي سي) من خلال البوابة الوطنیة للعمل (طاقات) توفر 10 وظائف تقنیة وإداریة شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة في الریاض، عبر برنامج (تمھیر) التدریب على رأس العمل.
وذلك على مسمى أخصائي موارد بشریة، درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا في تخصص (الموارد البشریة)، ومحلل مالي (وظیفتان)، درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا في تخصص (المحاسبة).
ومطور برامج، درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا في تخصصات (الحاسب وتقنیة المعلومات)، محلل نظم تقنیة المعلومات (العدد 3 وظائف) درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا في تخصص (علوم الحاسب) مصمم جرافیك درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا في تخصص (التصمیم).
بالإضافة إلى محلل نظم تقنیة المعلومات (وظیفتان): درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا في تخصص (ھندسة حاسب).
وأشترطت أن یكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسیة. درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا في التخصصات الموضحة أعلاه، ألا یكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سوا ًء في القطاع العام أو الخاص، أن تشیر سجلات التأمینات الإجتماعیة والخدمة المدنیة بعدم تسجیل المتقدم أو المتقدمة على أي وظیفة خلال الستة أشھر السابقة.
ويذكر أ، التقدیم ُمتاح الآن بدأ الیوم الأحد بتاریخ 19/07/2020م وینتھي یوم الثلاثاء بتاریخ 18/08/2020م.
طریقة التقدیم:
طريقة التقديم:
- من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:
1 -أخصائي موارد بشرية: هنــــا
2 -محلل مالي (وظيفتان):هنـــا
3 -مطور برامج هنـــــا
4 -محلل نظم تقنية المعلومات (العدد 3 وظائف):هنــــا
5 -مصمم جرافيك:هنـــــا