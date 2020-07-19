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تركيا: سنغطي رسوم الفسيفساء في آيا صوفيا بـ"ستائر" خلال الصلاة

Time منذ 14 دقيقة
Views 1334
تركيا: سنغطي رسوم الفسيفساء في آيا صوفيا بـ"ستائر" خلال الصلاة

أنقرة (صدى):
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اليوم الأحد، إن صور الفسيفساء لشخصيات مسيحية داخل آيا صوفيا في إسطنبول ستغطى بستائر خلال الصلوات، مع استمرار العمل لإعداد المبنى لتحويله إلى مسجد.

وكانت السلطات قالت قبل أيام إن صور الفسيفساء ستُحجب إما بستائر أو بأضواء ليزر عند إقامة أول صلاة به، يوم الجمعة المقبل.

وفي قرار أثار انتقادات وقلقًا دوليًا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من، يوليو تحويل آيا صوفيا إلى مسجد عقب قرار محكمة قضى بعدم قانونية تحويل المبنى إلى متحف في العام 1934.

وقال كالين خلال مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في) إن بعض صور الفسيفساء الموضوعة في اتجاه القبلة ستغطى بستائر.

وأضاف أن رسومات أخرى لا تشكل عائقًا أمام المصلين لأنها بعيدة عن اتجاه القبلة، لكنه لم يوضح ما إذا كانت ستظل مكشوفة طوال الوقت.

وقالت السلطات إن ”آيا صوفيا“ سيُفتح أمام كل الزوار والسياح في غير أوقات الصلاة، وسيتم كشف كل صور الفسيفساء.

و“آيا صوفيا“ مبنى يعود للقرن السادس الميلادي كان له شأن كبير في الإمبراطوريتين البيزنطية المسيحية، والعثمانية الإسلامية، حيث كان كاتدرائية في الأولى، ثم حُوّل إلى مسجد في الثانية، قبل أن يصبح متحفًا في تركيا الحديثة.

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🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعرفك به
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعرفك به
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
قطعت
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يازينها

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