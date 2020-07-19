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عضوة الشورى : اقترح عدم اشتراط المحرم للفتاة للابتعاث

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عضوة الشورى : اقترح عدم اشتراط المحرم للفتاة للابتعاث

عادل الحربي (صدى):
كشفت عضوة الشورى الدكتورة إقبال درندري عن توصيتها الرابعة من نوعها لحفظ حق النساء اللاتي بلغن السن القانونية في اختيار محل الإقامة، والاستقلال بالسكن، وعدم ملاحقتهن ببلاغات التغيب، أو تجريمهن حال علم محل إقامتهن.

وطالبت بحفظ حقهن في التنقل والسفر، وعدم اشتراط المحرم في الابتعاث، وجعله اختياريًّا؛ وهو ما يوفر فرص التعليم الخارجي للنساء بشكل مساوٍ للرجال، مطالبة بوضع عقوبات على المخالفين.

وأضافت أن مجلس الوزراء أقر تعديلات في أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية في 30 يوليو 2019م، رمت إلى تخفيف القيود المفروضة على النساء في السعودية، وشملت السماح للنساء فوق 21 عامًا باستخراج جوازات سفر بأنفسهن، والسفر إلى الخارج دون الحاجة إلى تصريح. كما تضمنت التعديلات حقهن في اختيار محل الإقامة، وما يطبق من ممارسات تعتبر مخالفة وتعارضًا صريحًا مع تلك الأنظمة.

وأشارت إلى أن الكثير من الفتيات يحرمن من الابتعاث، ويفقدن فرصتهن في إكمال الدراسة في جامعات قوية في دول الابتعاث بسبب اشتراط وجود محرم؛ وذلك لعدم إمكانية مرافقة المحرم، أو عدم موافقته.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعرفك به
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعرفك به
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
قطعت
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يازينها

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