نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

توأم بريدة يفزعون لمساعدة امرأة تبيع بجانبهما بعد شهرتهما (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 2456
توأم بريدة يفزعون لمساعدة امرأة تبيع بجانبهما بعد شهرتهما (فيديو)

بريدة (صدى):
حرص توأم بريدة على تقديم المساعدة للمرأة التي كانت تبيع بجانبهما حيث قدموا إليها بعض الدعم لمساعدتها على العمل في أجواء مناسبة.

وظهر التوأم في فيديو جديد بعد أ، تم تداول قصتهما وعرفهما الناس وأصبحا مشهورين؛ حيث ذهبا إلى فرشة المرأة ومعهما “بسطة خشبية” مجهزة بكل شيء من كهرباء وإنارة ومحمولة على السيارة، حتى تجلس المرأة فيها وتحميها من أشعة الشمس.

ووعد التوأم المرأة بأنهم سيرسلون إليها زبائنهما ، فتهللت أساريرها لذلك وبدأت في الدعاء لهما .

وتلقى التوأم مكالمة يؤكد فيها أحد الأشخاص أنه سيتم استقدام عاملة مجانًا لها لتكون في خدمتها مدى الحياة.

اقرأ أيضا..

بالفيديو.. منح توأم بريدة سيارة بعد سرقة "السيكل"

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعرفك به
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعرفك به
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
قطعت
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يازينها

أخر الأخبار

وفاة الصحفي صالح الشيحي 
وفاة الصحفي صالح الشيحي 
Time منذ 5 دقائق Views 1181
عدنان جستنية : الاتحاد الان يمشي بالطريق السليم
عدنان جستنية : الاتحاد الان يمشي بالطريق السليم
Time منذ 11 دقيقة Views 175
عبدالعزيز المريسل : ما حصل بشأن فهد المولد إيجابي 100%
عبدالعزيز المريسل : ما حصل بشأن فهد المولد إيجابي 100%
Time منذ 12 دقيقة Views 141
محمد ابو هداية : والله إني عارف أن عبدالفتاح عسيري بينتقل للنصر من اسبوع
محمد ابو هداية : والله إني عارف أن عبدالفتاح عسيري بينتقل للنصر من اسبوع
Time منذ 12 دقيقة Views 141
وكيل ووالد عبدالفتاح عسيري : جتني اتصالات من الهلال والنصر
وكيل ووالد عبدالفتاح عسيري : جتني اتصالات من الهلال والنصر
Time منذ 13 دقيقة Views 186
تركيا: سنغطي رسوم الفسيفساء في آيا صوفيا بـ"ستائر" خلال الصلاة
تركيا: سنغطي رسوم الفسيفساء في آيا صوفيا بـ"ستائر" خلال الصلاة
Time منذ 13 دقيقة Views 1323
مساعد العمري : الخلية الأهلاوية اليوم أصبحت تائهة
مساعد العمري : الخلية الأهلاوية اليوم أصبحت تائهة
Time منذ 13 دقيقة Views 180
السجن والغرامة والتشهير عقوبة نقل الحجاج المخالفين
السجن والغرامة والتشهير عقوبة نقل الحجاج المخالفين
Time منذ 27 دقيقة Views 1391
مدافع مان يونايتد يخرج من المباراة بقناع أوكسجين إثر إصابة خطيرة في الرأس
مدافع مان يونايتد يخرج من المباراة بقناع أوكسجين إثر إصابة خطيرة في الرأس
Time منذ 29 دقيقة Views 1208
بالفيديو.. فرحة ذوي طالبة من ⁧جامعة القصيم بعد إعلان أسماء الخريجين
بالفيديو.. فرحة ذوي طالبة من ⁧جامعة القصيم بعد إعلان أسماء الخريجين
Time منذ 38 دقيقة Views 1665