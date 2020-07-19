الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية استعدادا لاستئناف المنافسات «صور»

ماجد محمد (صدى):
واصل فريق نادي الهلال اليوم الأحد تدريباته الاعتيادية على فترتين صباحية ومسائية ضمن معسكره المقام حاليا في مقر النادي استعدادا لاستئناف المنافسات.
وجاءت تفاصيل التدريبات على النحو التالي: ركز الجهاز الفني في المران الصباحي على الجوانب الفنية واللياقية.
وطبق المدير الفني رازفان لوشيسكو تدريبات فنية وتكتيكية متنوعة، حيث تخلل المران المسائي تدريبات لياقية وتكتيكية.
وفوض رازفان مناورة على جزء من مساحة الملعب، كما اختتم الجهاز الفني المران بتدريبات الكرات العرضية والتسديد، بالإضافة إلى أن البيروفي أندري كاريلو واصل برنامجه التأهيلي بالجري وأداء تدريبات بالكرة، تابع المران رئيس النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل .