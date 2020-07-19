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إلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1451
إلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة

الرياض (صدى):
ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وحددت الوزارة للمحلات والمراكز التجارية مهلة 60 يوماً من أجل تصحيح أوضاعها وتركيب منزلق لذوي الإعاقة، وأنه في حالة مخالفة ذلك تعاقب هذه المنشأة وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

ويأتي ذلك نتيجة عدم التزام بعض المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة، رغم وجود هذا الاشتراط في بطاقة الاشتراطات البلدية الإلكترونية للأنشطة التجارية والتي نصت في الاشتراطات العامة على " الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

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أحدث التعليقات

المليليح
كلامك مكرر ما تعرف ترد تعرف برونو وسبعه التعاون واهداف حمدلله وخمسة الأهلي ومحيط مرابط ولقطه العويشير حارس احد واغماءات الجماهير الهلالية هههههههههههههههههه تعرف ١٢ صفر الأهلي وانسحاب الطواقي من الشوط الاول بعد ثمانية أهداف توتنهام وتعادلك مع ضمك واحد والرائد ههههههههههههههه تعرف أحمد الفهد 😊😘
درويش
كيف يوقعون في الحرام والعمرة متوقفة هل دخلو وصلو في الحرم التوقع التوقيع قبل كرونا
. راعــي الـددســـن .
الله يشـافيه ويعــافيه .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعجل بزوال الوباء
سعيد
عللللاه

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