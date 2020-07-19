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"الصحة" توضح طرق عدم نقل العدوى في العزل المنزلي من خلال دليل متكامل

Time منذ 24 دقيقة
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"الصحة" توضح طرق عدم نقل العدوى في العزل المنزلي من خلال دليل متكامل

عادل الحربي (صدى):
أعدت وزارة الصحة، ملفًا للمصابين والمخالطين أو المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهو دليل متكامل لكل ما يحتاجه المصاب لتجاوز المرحلة بالتعافي.

وأوضحت الوزارة، الحالات التي تستدعي العزل المنزلي، وهي: عند تأكد الإصابة بكورونا أو الإشتباه، من لديه أعراض خفيفة لا تستدعي التنويم بالمستشفى، الحالات الإيجابية التي لديها أعراض خفيفة وتماثلت للشفاء لإكمال فترة العزل الطبي بالمنزل، المخالطين للحالات المؤكدة ممن ليس لديهم أعراض.

كما بيّنت شروط العزل المنزلي، وهي : وجود غرفة نوم مخصصة بعيدًا عن الأشخاص الآخرين قدر الإمكان، وجود دورة مياه منفصلة إذا أمكن، فتح النوافذ باستمرار والحرص على وجود تهوية جيدة، تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب.

وأفادت بأن طريقة عدم نقل العدوى في العزل المنزلي، هي تخصيص شخص واحد يقوم بالرعاية والمساعدة عند الحاجة، التوعية بالاحترازات الوقائية، ارتداء أدوات الوقاية القفازات والكمامة.

ويمكن الإطلاع على الدليل كاملًا عبر الرابط التالي هنـــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

المليليح
كلامك مكرر ما تعرف ترد تعرف برونو وسبعه التعاون واهداف حمدلله وخمسة الأهلي ومحيط مرابط ولقطه العويشير حارس احد واغماءات الجماهير الهلالية هههههههههههههههههه تعرف ١٢ صفر الأهلي وانسحاب الطواقي من الشوط الاول بعد ثمانية أهداف توتنهام وتعادلك مع ضمك واحد والرائد ههههههههههههههه تعرف أحمد الفهد 😊😘
درويش
كيف يوقعون في الحرام والعمرة متوقفة هل دخلو وصلو في الحرم التوقع التوقيع قبل كرونا
. راعــي الـددســـن .
الله يشـافيه ويعــافيه .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعجل بزوال الوباء
سعيد
عللللاه

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