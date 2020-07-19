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"الزكاة والدخل" تطلق خدمة لتسهيل التحقق من استحقاق ضريبة القيمة المضافة للعقار

Time منذ 49 دقيقة
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"الزكاة والدخل" تطلق خدمة لتسهيل التحقق من استحقاق ضريبة القيمة المضافة للعقار

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إطلاق خدمة "ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد" بالتعاون مع وزارة العدل، التي تستهدف ملاّك العقار من الأفراد، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين، وذلك استمراراً لجهود التحول الرقمي، والتكامل بين الأجهزة الحكومية.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على البائعين من الأفراد لمعرفة مدى خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتوضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ، فضلًا عن أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة لرفعها، مع إتاحة إمكانية التعديل عليها.

وتأتي خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد امتداداً لجهود الهيئة في إطار زيادة الامتثال الضريبي بين ملاك العقار الأفراد في المملكة، بما يجنبهم فرض غرامات التهرب الضريبي، إذ دعت "الزكاة والدخل" الأفراد الراغبين ببيع عقاراتهم الخاضعة للضريبة أو المستثناة إلى تسجيل بياناتهم لدى الهيئة بواسطة الخدمة من خلال الرابط (هنـــا)، حيث يعد التسجيل خطوة إلزامية – ابتداءً من تاريخ 16 أغسطس المقبل - لمعرفة الاستحقاق للضريبة، وتسهيل السداد، وإصدار فاتورة رسمية بذلك، قبل إكمال إجراءات الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل.

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أحدث التعليقات

المليليح
كلامك مكرر ما تعرف ترد تعرف برونو وسبعه التعاون واهداف حمدلله وخمسة الأهلي ومحيط مرابط ولقطه العويشير حارس احد واغماءات الجماهير الهلالية هههههههههههههههههه تعرف ١٢ صفر الأهلي وانسحاب الطواقي من الشوط الاول بعد ثمانية أهداف توتنهام وتعادلك مع ضمك واحد والرائد ههههههههههههههه تعرف أحمد الفهد 😊😘
درويش
كيف يوقعون في الحرام والعمرة متوقفة هل دخلو وصلو في الحرم التوقع التوقيع قبل كرونا
. راعــي الـددســـن .
الله يشـافيه ويعــافيه .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعجل بزوال الوباء
سعيد
عللللاه

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