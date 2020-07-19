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الفنان اللبناني وجيه صقر يصاب بكورونا

Time منذ يومين
Views 1927
الفنان اللبناني وجيه صقر يصاب بكورونا

بيروت (صدى):
انتشرت انباء عن معاناة الممثل وجيه صقر من فيروس الكورونا، ونقله إلى مستشفى رفيق الحريري للعلاج، بعد أن جاءت نتائج فحوصات PCR إيجابية.

وقالت المصادر إن والدته والعاملة الإثيوبية خضعت لفحوصات ستصدر نتائجها غدا الإثنين، ومن المتوقع أن يجتمع المجلس البلدي في بلدية بجة استثنائيا مساء اليوم لاتخاذ التدابير الوقائية، بهدف الطلب من المخالطين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت المصادر أن الممثل وجيه صقر يعيش في حالة قلق شديد خوفا على والدته التي تعاني من السعال، مؤكدا تخوفه على صحتها متمنيا أن تكون فحوصاتها سلبية.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

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