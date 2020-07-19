الفنان اللبناني وجيه صقر يصاب بكورونا

بيروت (صدى):
انتشرت انباء عن معاناة الممثل وجيه صقر من فيروس الكورونا، ونقله إلى مستشفى رفيق الحريري للعلاج، بعد أن جاءت نتائج فحوصات PCR إيجابية.
وقالت المصادر إن والدته والعاملة الإثيوبية خضعت لفحوصات ستصدر نتائجها غدا الإثنين، ومن المتوقع أن يجتمع المجلس البلدي في بلدية بجة استثنائيا مساء اليوم لاتخاذ التدابير الوقائية، بهدف الطلب من المخالطين اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضافت المصادر أن الممثل وجيه صقر يعيش في حالة قلق شديد خوفا على والدته التي تعاني من السعال، مؤكدا تخوفه على صحتها متمنيا أن تكون فحوصاتها سلبية.