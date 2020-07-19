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المهلة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة قبل فرض غرامة

Time منذ ساعة
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المهلة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة قبل فرض غرامة

الرياض (صدى):
أعلنت المديرية العامة للجوازات عن المهلة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة للتجديد، قبل فرض غرامة تأخير لتجديد هوية مقيم.

ويأتي ذلك ردا على  سؤال مغرد قال فيه:" تم تسديد رسوم تجديد الإقامة، يظهر لدى " المبلغ لا يكفي "، ليرد حساب " أبشر أعمال "، قائلا:" عزيزي العميل، هل لدى المقيم تابعين أو مرافقين؟ ".

وقال المغرد:" أنا مسدد 650 ويطلب مني سداد غرامه 1000 ريال علماً أن الإقامة انتهت أثناء التمديد 3 شهور "، ورد حساب " الجوازات " على موقع " تويتر "، قائلا إن الغرامة تُطبق بعد ثلاث أيام من تاريخ انتهاء هوية مقيم.

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أحدث التعليقات

المليليح
كلامك مكرر ما تعرف ترد تعرف برونو وسبعه التعاون واهداف حمدلله وخمسة الأهلي ومحيط مرابط ولقطه العويشير حارس احد واغماءات الجماهير الهلالية هههههههههههههههههه تعرف ١٢ صفر الأهلي وانسحاب الطواقي من الشوط الاول بعد ثمانية أهداف توتنهام وتعادلك مع ضمك واحد والرائد ههههههههههههههه تعرف أحمد الفهد 😊😘
درويش
كيف يوقعون في الحرام والعمرة متوقفة هل دخلو وصلو في الحرم التوقع التوقيع قبل كرونا
. راعــي الـددســـن .
الله يشـافيه ويعــافيه .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعجل بزوال الوباء
سعيد
عللللاه

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