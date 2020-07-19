تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
شخص يطعن امرأة أمام محلات تجارية بجدة
منذ 9 دقائق
1436
جدة (صدى):
تلقت الجهات الأمنية في جدة بلاغا عن شخص أقدم على طعن امرأة أمام محلات تجارية في حي الروابي، ثم لاذ بالفرار.
وقامت الجهات الأمنية بالتحري لضبط المتهم، وسنوافيكم التفاصيل.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ليتني معهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حظهم إلى يحجون الله يهنيهم
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
الحــمد لله .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
أخر الأخبار
توتنهام يصعق ليستر سيتي في البريميرليج
منذ 3 دقائق
1064
شاب يحاول مواعدة السيدات عن طريق ثقب إطارات سياراتهن
منذ 8 دقائق
260
شخص يطعن امرأة أمام محلات تجارية بجدة
منذ 9 دقائق
1436
ضبط مخالفين للإجراءات الاحترازية وإحالتهم لوزارة الداخلية
منذ 15 دقيقة
1459
مباشرة بلاغًا عن تصاعد الأدخنة في النماص
منذ 16 دقيقة
1177
مطالب بسرية جلسة تفويض الجيش المصري بالدخول إلى ليبيا
منذ 18 دقيقة
1449
شاهد.. زوجة طارق الحبيب توضح حقيقة تطبيقه لما يقوله في بيته
منذ 24 دقيقة
1907
تلاوة مؤثرة للشيخ ياسر الدوسري من صلاة المغرب في المسجد الحرام «فيديو»
منذ 31 دقيقة
1484
وزير الرياضة يشكر خادم الحرمين على تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة العليا للفروسية
منذ 34 دقيقة
1446
ليونيل ميسي يقود برشلونة لاكتساح ألافيس
منذ 47 دقيقة
1321