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شخص يطعن امرأة أمام محلات تجارية بجدة

Time منذ 9 دقائق
Views 1436
شخص يطعن امرأة أمام محلات تجارية بجدة

جدة (صدى):
تلقت الجهات الأمنية في ‎جدة بلاغا عن شخص أقدم على طعن امرأة أمام محلات تجارية في حي الروابي، ثم لاذ بالفرار.

وقامت الجهات الأمنية بالتحري لضبط المتهم، وسنوافيكم التفاصيل.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ليتني معهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حظهم إلى يحجون الله يهنيهم
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
الحــمد لله .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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