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شاب يحاول مواعدة السيدات عن طريق ثقب إطارات سياراتهن

Time منذ 8 دقائق
Views 255
شاب يحاول مواعدة السيدات عن طريق ثقب إطارات سياراتهن

طوكيو (صدى):
اعتمد شاب في اليابان على طريقة غريبة ومؤذية للتعرف على حوالي ألف سيدة في البلاد وذلك عن طريق ثقب وتمزيق إطارات سياراتهن.

ويستخدم الشاب الياباني هذه الطريقة من أجل محاولة التعرف على السيدة التي يثقب إطار سيارتها ومن ثم يعرض عليها المساعدة لتتخطى هذا الموقف.

ونجحت سيدة تبلغ من العمر 43 عاماً من كشف أمر هذا الشاب بعدما وجدت الإطار الأمامي ممزق بشكل كامل، وعندما اقترب الشاب لمساعدتها تذكرت على الفور أن نفس المشهد تكرر منذ عام ومع نفس الشخص.

وقررت على الفور أن تتصل بالشرطة وتشرح لهم الأمر أن هناك تعمدا من هذا الشاب وبالفعل تحركت الشرطة وفحصت الكاميرات الموجودة في الشوارع التي شهدت هذه الحوادث المتكررة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ليتني معهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حظهم إلى يحجون الله يهنيهم
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
الحــمد لله .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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