مطالب بسرية جلسة تفويض الجيش المصري بالدخول إلى ليبيا

القاهرة (صدى):
قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، إنه يوجد مطالب جديدة حول جلسة البرلمان المصري التي تأجل انعقادها إلى يوم الغد الإثنين، لحسم تفويض الجيش المصري بالتدخل في ليبيا.
وغرد عبر حسابه على موقع ”تويتر" قائلا : "تأجيل جلسة تفويض رئيس الجمهورية في قرار التدخل لحماية الأمن القومي المصري في مواجهة الغزو التركي للأراضي الليبية، وتعدي خط سرت -الجفرة، إلى الغد، ومطالب بأن تكون الجلسة سرية".
وسبق أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء استقباله وفدا من القبائل الليبية، عن اعتزامه طلب موافقة البرلمان على إرسال قوات مصرية إلى ليبيا.