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سجن 3 إيرانيين لمدة 6 سنوات بتهمة إحراق صورة قاسم سليماني

Time منذ 54 دقيقة
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سجن 3 إيرانيين لمدة 6 سنوات بتهمة إحراق صورة قاسم سليماني

طهران (صدى):
أصدرت المحكمة الثورية في مدينة سقز، حكمًا يدين ثلاثة مواطنين أكراد بتهمة إحراق صورة لقاسم سليماني والترويج ضد النظام.

وتمت إدانة المواطن آرمان حسين زاده بالسجن 6 سنوات و7 أشهر، والمواطن ميلاد حسيني بالسجن 6 سنوات و6 أشهر وأخيرًا المواطن بهمن رحيني بالسجن 3 سنوات و6 أشهر.

كما يوجد شابا يبلغ من العمر 17 عامًا يُدعى سينا عبد اللهي قيد الاعتقال في هذه القضية، بينما لم تصدر الجهات القضائية أي تفاصيل عن وضعه القانوني.

وكانت السلطات في إيران قد أعلنت عن تجريم أي إساءة لشخص قاسم سليماني باعتباره بطلا قوميا.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ليتني معهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حظهم إلى يحجون الله يهنيهم
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
الحــمد لله .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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