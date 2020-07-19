سجن 3 إيرانيين لمدة 6 سنوات بتهمة إحراق صورة قاسم سليماني

طهران (صدى):
أصدرت المحكمة الثورية في مدينة سقز، حكمًا يدين ثلاثة مواطنين أكراد بتهمة إحراق صورة لقاسم سليماني والترويج ضد النظام.
وتمت إدانة المواطن آرمان حسين زاده بالسجن 6 سنوات و7 أشهر، والمواطن ميلاد حسيني بالسجن 6 سنوات و6 أشهر وأخيرًا المواطن بهمن رحيني بالسجن 3 سنوات و6 أشهر.
كما يوجد شابا يبلغ من العمر 17 عامًا يُدعى سينا عبد اللهي قيد الاعتقال في هذه القضية، بينما لم تصدر الجهات القضائية أي تفاصيل عن وضعه القانوني.
وكانت السلطات في إيران قد أعلنت عن تجريم أي إساءة لشخص قاسم سليماني باعتباره بطلا قوميا.