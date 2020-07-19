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وزير الرياضة يشكر خادم الحرمين على تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة العليا للفروسية

Time منذ 33 دقيقة
Views 1443
وزير الرياضة يشكر خادم الحرمين على تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة العليا للفروسية

محمد السعران (صدى):
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على صدور أمره الملكي الكريم بتعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية .

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة : " أعتز بهذه الثقة الملكية الكريمة ، التي تعد شرقا كبيرا لخدمة هذه الرياضة العريقة والتي تحمل تاريخا متأصلا في جذور المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس - رحمه الله - ، ولما لها من أهمية كبيرة في حضارتنا وثقافتنا في هذا الوطن الغالي ونتطلع جميعا في مجلس الإدارة أن نعمل لتحقيق تطلعات قيادتنا الغالية ، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، اللذين يضعان هذه الرياضة العريقة وتطويرها ضمن أهم الأولويات من أجل أن تواصل الفروسية السعودية مكانتها وقيمتها محليا وإقليميا ودوليا ، بما يتواكب مع تنفيذ الخطط الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 " .

وختم سموه تصريحه قائلا : " أهني صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بهذه الثقة الغالية بتعيينه رئيسا المجلس الإدارة ، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بتعيينه عضوا لمجلس الإدارة ، ونتطلع سويا مع بقية الإخوة والزملاء في مجلس الإدارة للإسهام في تقديم كل ما يخدم هذه الرياضة العريقة " .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ليتني معهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حظهم إلى يحجون الله يهنيهم
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
الحــمد لله .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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