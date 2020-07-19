وزير الرياضة يشكر خادم الحرمين على تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة العليا للفروسية

محمد السعران (صدى):
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على صدور أمره الملكي الكريم بتعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية .
وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة : " أعتز بهذه الثقة الملكية الكريمة ، التي تعد شرقا كبيرا لخدمة هذه الرياضة العريقة والتي تحمل تاريخا متأصلا في جذور المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس - رحمه الله - ، ولما لها من أهمية كبيرة في حضارتنا وثقافتنا في هذا الوطن الغالي ونتطلع جميعا في مجلس الإدارة أن نعمل لتحقيق تطلعات قيادتنا الغالية ، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، اللذين يضعان هذه الرياضة العريقة وتطويرها ضمن أهم الأولويات من أجل أن تواصل الفروسية السعودية مكانتها وقيمتها محليا وإقليميا ودوليا ، بما يتواكب مع تنفيذ الخطط الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 " .
وختم سموه تصريحه قائلا : " أهني صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بهذه الثقة الغالية بتعيينه رئيسا المجلس الإدارة ، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بتعيينه عضوا لمجلس الإدارة ، ونتطلع سويا مع بقية الإخوة والزملاء في مجلس الإدارة للإسهام في تقديم كل ما يخدم هذه الرياضة العريقة " .