بدء إجراءات العزل المنزلي للحجاج

نايف السالم (صدى):
أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن بدء إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام على الحجاج الذين انطبقت عليهم معايير وشروط الحج الصحية.
جاء ذلك وفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد للحج، فيما أعلنت قيادات قوات أمن الحج جاهزيتها لتحقيق أمن حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم خلال موسم حج هذا العام 1441 هـ بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير كامل الطاقات الآلية والبشرية أمام ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والرحة والاستقرار والسلامة.
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