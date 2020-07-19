"تويتر" يحذف تغريدة لترامب بسبب فرقة "لينكين بارك"‎

واشنطن (صدى):
حذفت ”تويتر“ تسجيلا مصورا أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريده؛ بعد شكوى من فرقة ”لينكين بارك“، احتجت فيها على استخدام مقطع موسيقي لها في هذا الفيديو من دون إذنها.
وتضمن التسجيل المصور مقطعا من أغنية الفرقة ”إن ذي إند“حيث تظهر في مكان الفيديو الأساسي رسالة مفادها: ”تم تعطيل هذه الوسائط استجابة لبلاغ مقدّم من مالك حقوق النشر“.
وقالت فرقة ”الروك“ الأمريكية، إنها لم تأذن لترامب وفريق حملته باستخدام مقاطعها الموسيقية.
وكتبت الفرقة عبر تويتر: ”لينكين بارك لم ولا تدعم ترامب، كما لم تأذن له بأن يسمح لفريقه التنظيمي باستخدام موسيقانا. وقد بعثنا برسالة تحذيرية في هذا الشأن“.
وعارض فنانون آخرون كثر، استخدام ترامب لأعمالهم الموسيقية. ومن هؤلاء احتجت فرقة الروك ”كوين“ على استخدام أشهر أغنياتها ”وي آر ذي تشامبينز“، خلال ظهور لترامب في مؤتمر الجمهوريين عام 2016.