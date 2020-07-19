الأعداد السابقة للصحيفة

"تويتر" يحذف تغريدة لترامب بسبب فرقة "لينكين بارك"‎

Time منذ 8 دقائق
Views 1264
"تويتر" يحذف تغريدة لترامب بسبب فرقة "لينكين بارك"‎

واشنطن (صدى):
حذفت ”تويتر“ تسجيلا مصورا أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريده؛ بعد شكوى من فرقة ”لينكين بارك“، احتجت فيها على استخدام مقطع موسيقي لها في هذا الفيديو من دون إذنها.

وتضمن التسجيل المصور مقطعا من أغنية الفرقة ”إن ذي إند“حيث تظهر في مكان الفيديو الأساسي رسالة مفادها: ”تم تعطيل هذه الوسائط استجابة لبلاغ مقدّم من مالك حقوق النشر“.

وقالت فرقة ”الروك“ الأمريكية، إنها لم تأذن لترامب وفريق حملته باستخدام مقاطعها الموسيقية.

وكتبت الفرقة عبر تويتر: ”لينكين بارك لم ولا تدعم ترامب، كما لم تأذن له بأن يسمح لفريقه التنظيمي باستخدام موسيقانا. وقد بعثنا برسالة تحذيرية في هذا الشأن“.

وعارض فنانون آخرون كثر، استخدام ترامب لأعمالهم الموسيقية. ومن هؤلاء احتجت فرقة الروك ”كوين“ على استخدام أشهر أغنياتها ”وي آر ذي تشامبينز“، خلال ظهور لترامب في مؤتمر الجمهوريين عام 2016.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وحده تقول اليوم باالعرس خطبوني اربع حريم ويوم رجعنا للكاميرات لقيناهم معطينها الطبل ثلاث مرات يحسبونها من الفرقه😂😂😂😂😂😂😂
المليليح
الحمد إعلامي هلالي ولا اخد يأخذ على كلامه غير الهلاليين منضغط مثل الفراج وأي مقارنه يتكلم عنها مع النصر مع العلم ان الهلال والنصر في مقابلتهم فاز النصر ٨٣ مره وتعادلوا ٢٧ مرة وفاز الهلال ٣٩
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حتى غرف استبدال الملابس والاستراحات والمساجات والمشاغل كوني حذربن من أكثرها
زائر
مافي مثل جحفلي ههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أكل وماعليك😋

أخر الأخبار

أروى عمر تتراجع عن تحريضها للفتيات
أروى عمر تتراجع عن تحريضها للفتيات
Time منذ 9 ثواني Views 0
"تويتر" يحذف تغريدة لترامب بسبب فرقة "لينكين بارك"‎
"تويتر" يحذف تغريدة لترامب بسبب فرقة "لينكين بارك"‎
Time منذ 8 دقائق Views 1264
ناشطة كويتية تثير الجدل بإعلان رغبتها في غسيل الأموال: «ليش بنت البطة السودة»
ناشطة كويتية تثير الجدل بإعلان رغبتها في غسيل الأموال: «ليش بنت البطة السودة»
Time منذ 11 دقيقة Views 1431
النصر يُعلن ضم عبدالله الشنقيطي رسميًا
النصر يُعلن ضم عبدالله الشنقيطي رسميًا
Time منذ 15 دقيقة Views 1418
القضاء يحسم مصير مغتصب فتاة الموصل ويكشف تفاصيل جديدة 
القضاء يحسم مصير مغتصب فتاة الموصل ويكشف تفاصيل جديدة 
Time منذ 16 دقيقة Views 214
غدًا.. مناقشة مقترح خفض السحب اليومي من الصرافات وإلغاء الدفعة الأولى للقرض المدعوم
غدًا.. مناقشة مقترح خفض السحب اليومي من الصرافات وإلغاء الدفعة الأولى للقرض المدعوم
Time منذ 19 دقيقة Views 1718
حاملة نفط مختطفة تعود إلى إيران‎ وشبهات غسيل أموال تحوم حولها
حاملة نفط مختطفة تعود إلى إيران‎ وشبهات غسيل أموال تحوم حولها
Time منذ 26 دقيقة Views 1393
تشييع الرقيب الثقفي شهيد حريق سوق الصواريخ بجدة
تشييع الرقيب الثقفي شهيد حريق سوق الصواريخ بجدة
Time منذ 36 دقيقة Views 1828
أقوال مأثورة للملك عبدالعزيز: " لا أريد أن أسمع عن مظلوم "
أقوال مأثورة للملك عبدالعزيز: " لا أريد أن أسمع عن مظلوم "
Time منذ 42 دقيقة Views 1629
تعليق جستنيه على لقطة مثيرة خلال الصفقات الجديدة للنصر 
تعليق جستنيه على لقطة مثيرة خلال الصفقات الجديدة للنصر 
Time منذ 49 دقيقة Views 2009