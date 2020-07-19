ناشطة كويتية تثير الجدل بإعلان رغبتها في غسيل الأموال: «ليش بنت البطة السودة»

خالد الظفيري (صدى):
أثارت الناشطة الكويتية سلوى المطيري جدلًأ بتصريحات غريبة حول غسل الأموال والقضية المتورط فيها عدد من مشاهير السوشيال.
وأبدت الناشطة استيائها لعدم غسلها الأموال طوال حياتها على الرغم من أنها أشهر من المتهمين.
وقالت في فيديو لها: "صار لي سنين مع متابعيني وما غسلت أموال".
وتابعت : "توهم طالعين ما طبقوا سنة ما طبقوا سنة من طلعتهم صاروا غسيل أموال، وأنا كام لي والله متابعيني يقولون لي كام لي أنا ولا مرة غسلت أموال؟!".
واستكملت: "ولا مرة غسلت أموال ليش إيش ناقصني ها بنت البطة السودا أنا.. أنا اليوم زعلانة وهاذول اللي بقالهم سنة وينهم عني".
وسخر المتابعون من "المطيري"؛ مؤكدين أنها لا تعرف معنى كلمة "غسيل أموال" حتى تتحدث بتلك الطريقة عن هذه القضية، خاصة أنه لو ثبت تورط المتهم فيها يكون عقابه كبيرًا.