الأعداد السابقة للصحيفة

ناشطة كويتية تثير الجدل بإعلان رغبتها في غسيل الأموال: «ليش بنت البطة السودة»

Time منذ 11 دقيقة
Views 1431
Comment 1
ناشطة كويتية تثير الجدل بإعلان رغبتها في غسيل الأموال: «ليش بنت البطة السودة»

خالد الظفيري (صدى):
أثارت الناشطة الكويتية سلوى المطيري جدلًأ بتصريحات غريبة حول غسل الأموال والقضية المتورط فيها عدد من مشاهير السوشيال.

وأبدت الناشطة استيائها لعدم غسلها الأموال طوال حياتها على الرغم من أنها أشهر من المتهمين.

وقالت في فيديو لها: "صار لي سنين مع متابعيني وما غسلت أموال".

وتابعت : "توهم طالعين ما طبقوا سنة ما طبقوا سنة من طلعتهم صاروا غسيل أموال، وأنا كام لي والله متابعيني يقولون لي كام لي أنا ولا مرة غسلت أموال؟!".

واستكملت: "ولا مرة غسلت أموال ليش إيش ناقصني ها بنت البطة السودا أنا.. أنا اليوم زعلانة وهاذول اللي بقالهم سنة وينهم عني".

وسخر المتابعون من "المطيري"؛ مؤكدين أنها لا تعرف معنى كلمة "غسيل أموال" حتى تتحدث بتلك الطريقة عن هذه القضية، خاصة أنه لو ثبت تورط المتهم فيها يكون عقابه كبيرًا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وحده تقول اليوم باالعرس خطبوني اربع حريم ويوم رجعنا للكاميرات لقيناهم معطينها الطبل ثلاث مرات يحسبونها من الفرقه😂😂😂😂😂😂😂
المليليح
الحمد إعلامي هلالي ولا اخد يأخذ على كلامه غير الهلاليين منضغط مثل الفراج وأي مقارنه يتكلم عنها مع النصر مع العلم ان الهلال والنصر في مقابلتهم فاز النصر ٨٣ مره وتعادلوا ٢٧ مرة وفاز الهلال ٣٩
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حتى غرف استبدال الملابس والاستراحات والمساجات والمشاغل كوني حذربن من أكثرها
زائر
مافي مثل جحفلي ههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أكل وماعليك😋

أخر الأخبار

"تويتر" يحذف تغريدة لترامب بسبب فرقة "لينكين بارك"‎
"تويتر" يحذف تغريدة لترامب بسبب فرقة "لينكين بارك"‎
Time منذ 8 دقائق Views 1259
ناشطة كويتية تثير الجدل بإعلان رغبتها في غسيل الأموال: «ليش بنت البطة السودة»
ناشطة كويتية تثير الجدل بإعلان رغبتها في غسيل الأموال: «ليش بنت البطة السودة»
Time منذ 11 دقيقة Views 1431
النصر يُعلن ضم عبدالله الشنقيطي رسميًا
النصر يُعلن ضم عبدالله الشنقيطي رسميًا
Time منذ 15 دقيقة Views 1418
القضاء يحسم مصير مغتصب فتاة الموصل ويكشف تفاصيل جديدة 
القضاء يحسم مصير مغتصب فتاة الموصل ويكشف تفاصيل جديدة 
Time منذ 16 دقيقة Views 214
غدًا.. مناقشة مقترح خفض السحب اليومي من الصرافات وإلغاء الدفعة الأولى للقرض المدعوم
غدًا.. مناقشة مقترح خفض السحب اليومي من الصرافات وإلغاء الدفعة الأولى للقرض المدعوم
Time منذ 19 دقيقة Views 1713
حاملة نفط مختطفة تعود إلى إيران‎ وشبهات غسيل أموال تحوم حولها
حاملة نفط مختطفة تعود إلى إيران‎ وشبهات غسيل أموال تحوم حولها
Time منذ 26 دقيقة Views 1393
تشييع الرقيب الثقفي شهيد حريق سوق الصواريخ بجدة
تشييع الرقيب الثقفي شهيد حريق سوق الصواريخ بجدة
Time منذ 36 دقيقة Views 1828
أقوال مأثورة للملك عبدالعزيز: " لا أريد أن أسمع عن مظلوم "
أقوال مأثورة للملك عبدالعزيز: " لا أريد أن أسمع عن مظلوم "
Time منذ 41 دقيقة Views 1629
تعليق جستنيه على لقطة مثيرة خلال الصفقات الجديدة للنصر 
تعليق جستنيه على لقطة مثيرة خلال الصفقات الجديدة للنصر 
Time منذ 49 دقيقة Views 2009
3 وفيات وإصابات إثر حادثا انقلاب في الباحة
3 وفيات وإصابات إثر حادثا انقلاب في الباحة
Time منذ 57 دقيقة Views 1840