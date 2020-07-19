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تعليق جستنيه على لقطة مثيرة خلال الصفقات الجديدة للنصر 

Time منذ 49 دقيقة
Views 2006
تعليق جستنيه على لقطة مثيرة خلال الصفقات الجديدة للنصر 

ماجد محمد (صدى):
تحدث الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن رأيه إزاء لقطة مثيرة الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن  الصور الملتقطة لمسئولي النصر أثناء التعاقد مع الصفقات الجديدة.

وقال جستنيه خلال تعليقه، عبر حسابه بموقع " تويتر ":" هذه الصور بما فيها من تعليق ودوائر حمراء هناك من يريد معرفة رأيي حولها،مثل هذه الحالات تحتاج الى مدقق متخصص وهو علم وفن لا اجيده،ثم من ان المعنيين بهذه الصور هم الحق بتفسيرها ومعرفة كل مايدور من معلومات ان كانت صحيحة او خاطئة ".

وكان نشطاء تداولوا صور مسئولي النصر أثناء التعاقد مع صفقاته الجديدة، مع ملاحظة صحن الكعبة المشرفة في الخلف، برسالة جاءت كالآتي:" هذه الصورة في رمضان المبارك. فرش الطواف فقط في شهر رمضان ولم تقم الرئاسة بفرش الطواف بعد شهر رمضان إلى الآن ".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وحده تقول اليوم باالعرس خطبوني اربع حريم ويوم رجعنا للكاميرات لقيناهم معطينها الطبل ثلاث مرات يحسبونها من الفرقه😂😂😂😂😂😂😂
المليليح
الحمد إعلامي هلالي ولا اخد يأخذ على كلامه غير الهلاليين منضغط مثل الفراج وأي مقارنه يتكلم عنها مع النصر مع العلم ان الهلال والنصر في مقابلتهم فاز النصر ٨٣ مره وتعادلوا ٢٧ مرة وفاز الهلال ٣٩
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حتى غرف استبدال الملابس والاستراحات والمساجات والمشاغل كوني حذربن من أكثرها
زائر
مافي مثل جحفلي ههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أكل وماعليك😋

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