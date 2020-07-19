تعليق جستنيه على لقطة مثيرة خلال الصفقات الجديدة للنصر 

ماجد محمد (صدى):
تحدث الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن رأيه إزاء لقطة مثيرة الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن الصور الملتقطة لمسئولي النصر أثناء التعاقد مع الصفقات الجديدة.
وقال جستنيه خلال تعليقه، عبر حسابه بموقع " تويتر ":" هذه الصور بما فيها من تعليق ودوائر حمراء هناك من يريد معرفة رأيي حولها،مثل هذه الحالات تحتاج الى مدقق متخصص وهو علم وفن لا اجيده،ثم من ان المعنيين بهذه الصور هم الحق بتفسيرها ومعرفة كل مايدور من معلومات ان كانت صحيحة او خاطئة ".
وكان نشطاء تداولوا صور مسئولي النصر أثناء التعاقد مع صفقاته الجديدة، مع ملاحظة صحن الكعبة المشرفة في الخلف، برسالة جاءت كالآتي:" هذه الصورة في رمضان المبارك. فرش الطواف فقط في شهر رمضان ولم تقم الرئاسة بفرش الطواف بعد شهر رمضان إلى الآن ".