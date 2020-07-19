3 وفيات وإصابات إثر حادثا انقلاب في الباحة

الباحة (صدى):
شهدت الباحة اليوم الأحد وقوع حادثي انقلاب، وسقوط 3 وفيات وعدد من الإصابات.
وقال الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن وقت بلاغ الحادث الأول كان في تمام الساعة: 1:31 منتصف الليل في معشوقة وتحديدًا بمفرق البعيثة مع تربة.
وبالوصول إلى موقع الحادثة اتضح وجود 3 إصابات نتج عنها حالتا وفاة بالموقع، وإصابة من بسيطة إلى متوسطة، وتم التدخل إسعافيًّا له ونقله إلى مستشفى قياء من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.
والحادث الثاني عبارة عن انقلاب آخر بعقبة غامد الزناد ورود البلاغ الثاني لغرفة العمليات في تمام 7:15 صباح اليوم، وتم توجيه الفرقة للموقع، وعند وصولهم اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليها.