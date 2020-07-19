حاملة نفط مختطفة تعود إلى إيران‎ وشبهات غسيل أموال تحوم حولها

طهران (صدى):
عادت ناقلة النفط الإيرانية التي قالت واشنطن إنها اخطفت في مياه الخليج العربي منذ أسبوعين، إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وفقًا لما أعلنته منظمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد.
ونقلت الناقلة " إم تي غالف سكاي" إلى إيران وهي تحمل جميع أفراد الطاقم الهندي المكون من 28 شخصا باستثناء سفر اثنين فقط ممن كانوا على متنها إلى العاصمة الهندية نيودلهي في 15 يوليو.
وأثارت إيران جدًأ بعدم اعتراف وسائل الإعلام الرسمية والمسؤولون في إيران، باختطاف الناقلة ووصولها إلى موانئهم.
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية، كانت أصدرت اتهامات جنائية بحق اثنين من الإيرانيين، واتهمتهما بمحاولة غسيل أموال بقيمة 12 مليون دولار، من خلال شراء ناقلة النفط "المختطفة"، و التي كانت تسمى وقتها MT Nautica، وذلك عبر سلسلة من الشركات التي استعان بها المواطنان الإيرانيان لتكون واجهة لهما، فيما كانت قوات الحلاس الثوري الإيراني متورطة في القضية.