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حاملة نفط مختطفة تعود إلى إيران‎ وشبهات غسيل أموال تحوم حولها

Time منذ 26 دقيقة
Views 1388
حاملة نفط مختطفة تعود إلى إيران‎ وشبهات غسيل أموال تحوم حولها

طهران (صدى):
عادت ناقلة النفط الإيرانية التي قالت واشنطن إنها اخطفت في مياه الخليج العربي منذ أسبوعين، إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وفقًا لما أعلنته منظمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد.

ونقلت الناقلة " إم تي غالف سكاي" إلى إيران وهي تحمل جميع أفراد الطاقم الهندي المكون من 28 شخصا باستثناء سفر اثنين فقط ممن كانوا على متنها إلى العاصمة الهندية نيودلهي في 15 يوليو.

وأثارت إيران جدًأ بعدم اعتراف وسائل الإعلام الرسمية والمسؤولون في إيران، باختطاف الناقلة ووصولها إلى موانئهم.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية، كانت أصدرت اتهامات جنائية بحق اثنين من الإيرانيين، واتهمتهما بمحاولة غسيل أموال بقيمة 12 مليون دولار، من خلال شراء ناقلة النفط "المختطفة"، و التي كانت تسمى وقتها MT Nautica، وذلك عبر سلسلة من الشركات التي استعان بها المواطنان الإيرانيان لتكون واجهة لهما، فيما كانت قوات الحلاس الثوري الإيراني متورطة في القضية.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وحده تقول اليوم باالعرس خطبوني اربع حريم ويوم رجعنا للكاميرات لقيناهم معطينها الطبل ثلاث مرات يحسبونها من الفرقه😂😂😂😂😂😂😂
المليليح
الحمد إعلامي هلالي ولا اخد يأخذ على كلامه غير الهلاليين منضغط مثل الفراج وأي مقارنه يتكلم عنها مع النصر مع العلم ان الهلال والنصر في مقابلتهم فاز النصر ٨٣ مره وتعادلوا ٢٧ مرة وفاز الهلال ٣٩
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حتى غرف استبدال الملابس والاستراحات والمساجات والمشاغل كوني حذربن من أكثرها
زائر
مافي مثل جحفلي ههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أكل وماعليك😋

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