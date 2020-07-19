الأعداد السابقة للصحيفة

عدد المتعافين من كورونا في حائل 

Time منذ ساعة
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عدد المتعافين من كورونا في حائل 

حائل  (صدى):
حققت منطقة حائل، اليوم الأحد، 69 حالة إيجابية بفيروس كورونا، مقابل 181 حالة تعافٍ جديدة؛ لترتفع حالات التعافي إلى 2169 حالة.

وبلغت حالات الإصابات، 44 حالة في مدينة حائل، و13 حالة في محافظة الحائط، و4 حالات في محافظة بقعاء، وحالتين في محافظة الغزالة، وحالتين في محافظة موقق، وحالتين في محافظة سميراء، وحالة واحدة لكل من محافظتي الشنان والسليمي.

وبلغت نسبة الحالات المغلقة 67.1% بعدد إجمالي 3281 حالة مؤكدة، و66.9% نسبة حالات التعافي التي بلغت 2196 حالة، و32.9% نسبة الحالات النشطة التي وصلت إلى 1081 حالة، أما حالات الوفاة في المنطقة فبلغت نسبتها 12.%، وهي نسبة ضعيفة جدًّا.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وحده تقول اليوم باالعرس خطبوني اربع حريم ويوم رجعنا للكاميرات لقيناهم معطينها الطبل ثلاث مرات يحسبونها من الفرقه😂😂😂😂😂😂😂
المليليح
الحمد إعلامي هلالي ولا اخد يأخذ على كلامه غير الهلاليين منضغط مثل الفراج وأي مقارنه يتكلم عنها مع النصر مع العلم ان الهلال والنصر في مقابلتهم فاز النصر ٨٣ مره وتعادلوا ٢٧ مرة وفاز الهلال ٣٩
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حتى غرف استبدال الملابس والاستراحات والمساجات والمشاغل كوني حذربن من أكثرها
زائر
مافي مثل جحفلي ههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أكل وماعليك😋

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