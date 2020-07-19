شيلاء سبت تثير الجدل بتقليد بيتي بوب «فيديو»

المنامة (صدى):
أحدثت الفنانة البحرينية الشابة شيلاء سبت ضجة كبيرة و حالة من الجدل بعد نشرها مقطع فيديو تقلد من خلاله الشخصية الكرتونية بيتي بوب.
وبدت سبت في مقطع الفيديو بالشعر القصير مع اعتماد اللونين الأبيض والأسود الخاصين بالشخصية الكرتونية، وتأدية إحدى أغنياتها.
وانهالت التعليقات على المقطع من قبل متابعيها، فرأى بعضهم أن سبت ظهرت بشكل عفوي، وأنها بالفعل تشبه شخصية بيتي بوب، وجاءت التعليقات كالآتي:" لو فكرت قبل لا تنزل هالفيديو . ماشفنا اللي نشوفه "، " ويش فيهم ذيلا "المشاهير " قاموا يستخفوا الزيادة ".