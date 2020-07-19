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طريقة لقراءة الرسائل المحذوفة على " واتساب "

Time منذ ساعة
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طريقة لقراءة الرسائل المحذوفة على " واتساب "

وكالات (صدى):
يُوفر WhatsApp خاصية حذف الرسائل المرسلة لنفسك أو لجميع أولئك الذين استلموها، وهناك بعض الأشخاص الذين لديهم فضول لقراءة الرسائل المحذوفة.

R WAMهو تطبيق بسيط متوفر على متجر قوقل Google Play، وبمجرد تثبيته، يجب منحه حق الوصول إلى محادثات واتس آب الخاصة بك، ويُمكِنك من إعلامك بالرسائل المحذوفة عن طريق حفظها في ملف خاص.

ومن خلال الوصول إلى سجل WAMR، ستتمكن من رؤية جميع رسائل WhatsApp المحذوفة سواء كانت نصوصًا أو صورًا أو ملفات GIF أو التسجيلات الصوتية والمستندات والملصقات ومقاطع الفيديو.

هناك أيضًا بديل آخر لمعرفة الرسائل المحذوفة في مجموعة أو دردشة فردية وهو WhatsRemoved، وينبهك في كل مرة يتم فيها حذف رسالة ويعمل نسخة احتياطية من جميع النصوص لقراءتها لاحقًا، لكن هذا التطبيق يعمل فقط مع الرسائل النصية، ولا يدعم صور WhatsApp أو مقاطع الفيديو.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وحده تقول اليوم باالعرس خطبوني اربع حريم ويوم رجعنا للكاميرات لقيناهم معطينها الطبل ثلاث مرات يحسبونها من الفرقه😂😂😂😂😂😂😂
المليليح
الحمد إعلامي هلالي ولا اخد يأخذ على كلامه غير الهلاليين منضغط مثل الفراج وأي مقارنه يتكلم عنها مع النصر مع العلم ان الهلال والنصر في مقابلتهم فاز النصر ٨٣ مره وتعادلوا ٢٧ مرة وفاز الهلال ٣٩
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حتى غرف استبدال الملابس والاستراحات والمساجات والمشاغل كوني حذربن من أكثرها
زائر
مافي مثل جحفلي ههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أكل وماعليك😋

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