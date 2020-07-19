طريقة لقراءة الرسائل المحذوفة على " واتساب "

وكالات (صدى):
يُوفر WhatsApp خاصية حذف الرسائل المرسلة لنفسك أو لجميع أولئك الذين استلموها، وهناك بعض الأشخاص الذين لديهم فضول لقراءة الرسائل المحذوفة.
R WAMهو تطبيق بسيط متوفر على متجر قوقل Google Play، وبمجرد تثبيته، يجب منحه حق الوصول إلى محادثات واتس آب الخاصة بك، ويُمكِنك من إعلامك بالرسائل المحذوفة عن طريق حفظها في ملف خاص.
ومن خلال الوصول إلى سجل WAMR، ستتمكن من رؤية جميع رسائل WhatsApp المحذوفة سواء كانت نصوصًا أو صورًا أو ملفات GIF أو التسجيلات الصوتية والمستندات والملصقات ومقاطع الفيديو.
هناك أيضًا بديل آخر لمعرفة الرسائل المحذوفة في مجموعة أو دردشة فردية وهو WhatsRemoved، وينبهك في كل مرة يتم فيها حذف رسالة ويعمل نسخة احتياطية من جميع النصوص لقراءتها لاحقًا، لكن هذا التطبيق يعمل فقط مع الرسائل النصية، ولا يدعم صور WhatsApp أو مقاطع الفيديو.