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رئيس الحكومة التونسية المستقيل يرفض تفويض صلاحياته لحين تشكيل الحكومة الجديدة

Time منذ ساعة
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رئيس الحكومة التونسية المستقيل يرفض تفويض صلاحياته لحين تشكيل الحكومة الجديدة

تونس (صدى):
بعد تقديم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، استقاله رسميًا من منصبه، رفض "الفخفاخ" تفويض صلاحياته لتولي مهام رئاسة الحكومة بالإنابة؛ لحين تشكيل حكومة جديدة.

جاء ذلك ردّا على طلب عدد من الأحزاب والمنظّمات، عقب إدانته رسميّا، بشبهة ” تضارب المصالح “، إذ أكدت وسائل إعلام محلية أن الفشل في حصولها على تزكية البرلمان يعني حله بما سيسمح للفخفاخ بمواصلة مهامه لفترة لا تقل عن نصف عام آخر.

وطالبت أحزاب ومنظمات تونسية، بإبعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ عن مهامه، مؤكدة أنه لابد ن يتم ذلك بشكل فوري، خاصة بعد صدور تقرير الهيئة العامة للرقابة الإدارية والمالية.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وحده تقول اليوم باالعرس خطبوني اربع حريم ويوم رجعنا للكاميرات لقيناهم معطينها الطبل ثلاث مرات يحسبونها من الفرقه😂😂😂😂😂😂😂
المليليح
الحمد إعلامي هلالي ولا اخد يأخذ على كلامه غير الهلاليين منضغط مثل الفراج وأي مقارنه يتكلم عنها مع النصر مع العلم ان الهلال والنصر في مقابلتهم فاز النصر ٨٣ مره وتعادلوا ٢٧ مرة وفاز الهلال ٣٩
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حتى غرف استبدال الملابس والاستراحات والمساجات والمشاغل كوني حذربن من أكثرها
زائر
مافي مثل جحفلي ههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أكل وماعليك😋

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