رئيس الحكومة التونسية المستقيل يرفض تفويض صلاحياته لحين تشكيل الحكومة الجديدة

تونس (صدى):
بعد تقديم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، استقاله رسميًا من منصبه، رفض "الفخفاخ" تفويض صلاحياته لتولي مهام رئاسة الحكومة بالإنابة؛ لحين تشكيل حكومة جديدة.
جاء ذلك ردّا على طلب عدد من الأحزاب والمنظّمات، عقب إدانته رسميّا، بشبهة ” تضارب المصالح “، إذ أكدت وسائل إعلام محلية أن الفشل في حصولها على تزكية البرلمان يعني حله بما سيسمح للفخفاخ بمواصلة مهامه لفترة لا تقل عن نصف عام آخر.
وطالبت أحزاب ومنظمات تونسية، بإبعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ عن مهامه، مؤكدة أنه لابد ن يتم ذلك بشكل فوري، خاصة بعد صدور تقرير الهيئة العامة للرقابة الإدارية والمالية.