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لقطة من الماضي لمجموعة من الدكاكين في الجبيل
منذ 17 دقيقة
396
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أحدث التعليقات
القرني
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@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله الناس ماتترك أحد بحاله
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوها تستعرض وش عليكم منها
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كنت متيم فيها أيام المراهقة😂😂😂😂
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لعنة الله علية
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