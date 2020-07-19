مستجدات مفاوضات برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

وكالات (صدى):
أجرى نادي برشلونة عدة مفاوضات من أجل ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي.
وتوصل برشلونة لاتفاق على ضم لاوتارو من إنتر ميلان مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى مدافع البارسا جونيور فيربو، وهو ما قابله الإنتر بالرفض.
واتضح أن لاوتارو مستعد أن يبقى عاما آخر في الإنتر من أجل الانضمام لبرشلونة في العام المقبل، كما أن لاوتارو يرفض كل العروض، بما في ذلك ما وصل إليه من مانشستر سيتي؛ بسبب رغبته في ارتداء قميص برشلونة، ومزاملة مواطنه ليونيل ميسي، الأمر الذي قد يتأجل حدوثه إلى عام 2021.
ويعتبر لاوتارو مارتينيز من بين الأهداف الرئيسية لنادي برشلونة الإسباني، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى قلعة كامب نو لتعزيز هجوم البلوغرانا في الموسم المقبل.