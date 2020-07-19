أطعمة تزيد من ارتفاع ضغط الدم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء أن هناك بعض الأطعمة التى تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير، ومنها المنتجات المعلبة من الفاصوليا المعلبة إلى التونة المعلبة.
وقال الأطباء يتم تشبع جميع المنتجات المعلبة بالملح لمنعها من التلف أثناء جلوسها على رف متاجر البقالة، وبما أن الصوديوم الزائد في الدم يزيد من حجم الدم ، والذي بدوره يزيد من ضغط الدم.
كما أن الأطعمة الغنية بالدهون تزيد من نسبة الكولسترول في الجسم ، مما يسبب تصلب جدران الشرايين، نظرًا لأن هذا هو المسؤول عن زيادة ضغط الدم ، يجب عليك بالتأكيد قطع هذه الأطعمة من نظامك الغذائي وبدلاً من ذلك زيادة عدد الفواكه والخضروات التي تمتلكها لأن محتوى الدهون عالي الألياف والدهون غير المشبعة جيد للحفاظ على ضغط الدم.
بما أن الكافيين الموجود في القهوة معروف بأنه يسبب انقباض الأوعية الدموية ، فإن هذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، وهو أمر خطير بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم.
والحليب الكامل غني بالدهون ، وخاصة تلك التي يتم الحصول عليها من الجاموس والماعز، ومن المعروف أن هذا يزيد من ضغط الدم، لذا من الأفضل أن تبتعد عن هذا.
كما أن تناول الكثير من السكر في طعامك يمكن أن يسبب مرض السكري والسمنة، لكن ما قد لا تعرفه على الأرجح هو أن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت لأن الدهون المركزية معروفة بتصلب الأوعية الدموية وتقليل مرونتها.