نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وليد الفراج بعد تعاقدات النصر الأخيرة : " عقدة نقص وليس منافسة "

Time منذ 39 دقيقة
Views 1987
وليد الفراج بعد تعاقدات النصر الأخيرة : " عقدة نقص وليس منافسة "

ماجد محمد (صدى):
بالتزامن مع عقد نادي النصر عدة صفقات خلال الفترة الماضي، نشر الإعلامي وليد الفراج، تغريدة مثيرة للجدل اليوم الأحد.

وقال الفراج : " افرح بانتصاراتك، صفقاتك، نجاحاتك، ولكن لا تجعل سعادتك مرهونة بالتقليل من الآخرين، لديك ناديك الذي تفتخر به، وللآخرين أنديتهم التي يفتخرون بها. إن الأفراح التي لا تتحقق إلا بدموع الآخرين، هي عقدة نقص وليست منافسة “ .

وتفاعل مع التغريدة العديد من الإعلاميين والرياضيين، إذ قال الإعلامي مبارك الشهري: ” وش ذا يا وليد، كل هذا الضغط عشان شوية صفقات للنصر، كيف بيكون وضعك بعدما تحس بالصفعة الكبيرة قريبا، خلك بعيد عن الجوال الفترة الجاية ترى ألزم ما على الواحد صحته وأنا أخوك “.

بينما قال عبدالعزيز المريسل: ” أبوبدر، إن الله أعطاني و إياك عمر، أوعدك إني أرجع لك و لهذه التغريدة بالذات، وعودتي لها قريبة بإذن الله“، وأردف وسم ”وليد الفراج منضغط “.

وكان النصر قد أعلنت عن تعاقده رسميا مع عبدالفتاح توفيق عسيري من الأهلي، وكذلك عبدالعزيز العلاوي من نادي أُحد، وأمين محمد بخاري من الاتحاد، وعبدالله الشنقيطي من الأنصار، وسلطان العنزي من القيصومة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله الناس ماتترك أحد بحاله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوها تستعرض وش عليكم منها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كنت متيم فيها أيام المراهقة😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لعنة الله علية

أخر الأخبار

تسليم 18 عائلة شقق سكنية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإسكان التنموي
تسليم 18 عائلة شقق سكنية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإسكان التنموي
Time منذ دقيقة Views 1077
الحميات الغذائية القاسية تُسبب العقم 
الحميات الغذائية القاسية تُسبب العقم 
Time منذ 3 دقائق Views 1067
بالفيديو.. "أردوغان" يتحدى المجتمع الدولي بصور له في "آيا صوفيا"
بالفيديو.. "أردوغان" يتحدى المجتمع الدولي بصور له في "آيا صوفيا"
Time منذ 9 دقائق Views 1282
بالصور.. إزالة 30 حوش و 12 استراحة في غرب الدمام
بالصور.. إزالة 30 حوش و 12 استراحة في غرب الدمام
Time منذ 9 دقائق Views 1104
لقطة من الماضي لمجموعة من الدكاكين في الجبيل
لقطة من الماضي لمجموعة من الدكاكين في الجبيل
Time منذ 17 دقيقة Views 390
فيفي عبده بملابس جريئة: «عندي اكتئاب»
فيفي عبده بملابس جريئة: «عندي اكتئاب»
Time منذ 18 دقيقة Views 1514
أطعمة تزيد من ارتفاع ضغط الدم
أطعمة تزيد من ارتفاع ضغط الدم
Time منذ 21 دقيقة Views 1472
قصة مؤثرة لمواطنة استأجرت شقة ووجدت في بعض اللمبات كاميرا تجسّس " فيديو " 
قصة مؤثرة لمواطنة استأجرت شقة ووجدت في بعض اللمبات كاميرا تجسّس " فيديو " 
Time منذ 26 دقيقة Views 2161
تونسيون يحتشدون أمام البرلمان: «تونس حرة والأخوانجية برة»
تونسيون يحتشدون أمام البرلمان: «تونس حرة والأخوانجية برة»
Time منذ 37 دقيقة Views 1493
وليد الفراج بعد تعاقدات النصر الأخيرة : " عقدة نقص وليس منافسة "
وليد الفراج بعد تعاقدات النصر الأخيرة : " عقدة نقص وليس منافسة "
Time منذ 39 دقيقة Views 1987