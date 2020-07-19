وليد الفراج بعد تعاقدات النصر الأخيرة : " عقدة نقص وليس منافسة "

ماجد محمد (صدى):
بالتزامن مع عقد نادي النصر عدة صفقات خلال الفترة الماضي، نشر الإعلامي وليد الفراج، تغريدة مثيرة للجدل اليوم الأحد.
وقال الفراج : " افرح بانتصاراتك، صفقاتك، نجاحاتك، ولكن لا تجعل سعادتك مرهونة بالتقليل من الآخرين، لديك ناديك الذي تفتخر به، وللآخرين أنديتهم التي يفتخرون بها. إن الأفراح التي لا تتحقق إلا بدموع الآخرين، هي عقدة نقص وليست منافسة “ .
وتفاعل مع التغريدة العديد من الإعلاميين والرياضيين، إذ قال الإعلامي مبارك الشهري: ” وش ذا يا وليد، كل هذا الضغط عشان شوية صفقات للنصر، كيف بيكون وضعك بعدما تحس بالصفعة الكبيرة قريبا، خلك بعيد عن الجوال الفترة الجاية ترى ألزم ما على الواحد صحته وأنا أخوك “.
بينما قال عبدالعزيز المريسل: ” أبوبدر، إن الله أعطاني و إياك عمر، أوعدك إني أرجع لك و لهذه التغريدة بالذات، وعودتي لها قريبة بإذن الله“، وأردف وسم ”وليد الفراج منضغط “.
وكان النصر قد أعلنت عن تعاقده رسميا مع عبدالفتاح توفيق عسيري من الأهلي، وكذلك عبدالعزيز العلاوي من نادي أُحد، وأمين محمد بخاري من الاتحاد، وعبدالله الشنقيطي من الأنصار، وسلطان العنزي من القيصومة.