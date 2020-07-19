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فيفي عبده بملابس جريئة: «عندي اكتئاب»

Time منذ 3 أيام
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فيفي عبده بملابس جريئة: «عندي اكتئاب»

القاهرة (صدى):
أثارت الفنانة فيفي عبده ضجة بنشر صورة جريئة لها، وتصريحها بأنها تشعر بالاكتئاب والحزن.

ونشرت الفنانة المصرية الصورة عبر "انستجرام"، حيث ظهرت خلالها بملابس مكشوفة، مرتدية سترة سوداء بدون أكمام، مع مكياج سموكي صريح.

وعلقت: "الصورة دي اتصورتها وأنا زعلانة أوي لأن عندي اكتئاب، قلت اللي بيحبوني هيزعلوا على زعلي واللي بيكرهوني هيفرحوا فيا، على كل اسكوزمي، إنجوي، خليك جود بوي، مش مهم مين اللي سمايل في الآخر".

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة، مشيدين بإطلالة الراقصة،فيما انتقدها أخرون.

وعلقت الفنانة نيكول سابا على صورة فيفي عبده قائلة: "شير أب حبيبتي الزعل ما يلقش عليكي خالص، أنت كلك طاقة وفرح'، فيما علقت مايا دياب: 'بموت فيكي'، وقال حسن الرداد:'أجمل فوفا في الدنيا'.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

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