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تطبيق جديد يتتبع الصحة العقلية للشخص بطريقة مذهلة 

Time منذ يوم
Views 1755
تطبيق جديد يتتبع الصحة العقلية للشخص بطريقة مذهلة 

أميرة خالد (صدى):
ابتكر تطبيق جديد يمكنه تتبع الصحة العقلية للشخص، بطريقة فريدة من نوعها، حيث يدرس تطبيق "PROSIT"، طريقة استخدام الشخص لهاتفه الذكي، وتقديم تقرير شامل حول الصحة العقلية للمستخدم بناء على ذلك.

ويمكن للتطبيق أن يكتشف إصابة المستخدم بنوع من أنواع القلق أو الاكتئاب، ويمكن للتطبيق أن ينفذ هذا الأمر عن طريق تتبع أنماط استخدام الهاتف من خلال أوقات التمرينات الرياضية والنوم وتكرار المكالمات وتواريخ الرسائل وأذواق الموسيقى.

وتظهر أنماط الاستخدام تلك قوة الشخصية والشحنة العاطفية التي يتلقاها الشخص، وما إلى ذلك من أمور يمكن أن تؤثر على صحته العقلية.

ويطالب التطبيق المستخدم بتقديم تسجيل مقطع صوتي مدة 90 ثانية يصف فيه الجزء الأكثر إثارة في الأسبوع، والحديث الذاتي عن مشاعره في 5 نقاط.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
دول وليس الصومال فقط أرفع رأسك😐
عدو الخونة
اخصم منهم بحدود 10 الاف خون من الاخونجية وربما هم اقل وشد ظهرك بالباقين بعد الله
ابوبدر
الله يرحمه ويسكنه الجنة ويصبر اهله ويعينهم على سداد دينه. ويرحم حالنا جميعا
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههه .. .. ياواد ياحمش انته ..
عدو الخونة
هههههه تستهبل والا تستظرف يالخرى انت والبول فيصل معرفك الثاني؟ خليك من هذا وخبرنا كم وصل سعر صرف التومان الايراني

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