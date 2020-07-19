تطبيق جديد يتتبع الصحة العقلية للشخص بطريقة مذهلة 

أميرة خالد (صدى):
ابتكر تطبيق جديد يمكنه تتبع الصحة العقلية للشخص، بطريقة فريدة من نوعها، حيث يدرس تطبيق "PROSIT"، طريقة استخدام الشخص لهاتفه الذكي، وتقديم تقرير شامل حول الصحة العقلية للمستخدم بناء على ذلك.
ويمكن للتطبيق أن يكتشف إصابة المستخدم بنوع من أنواع القلق أو الاكتئاب، ويمكن للتطبيق أن ينفذ هذا الأمر عن طريق تتبع أنماط استخدام الهاتف من خلال أوقات التمرينات الرياضية والنوم وتكرار المكالمات وتواريخ الرسائل وأذواق الموسيقى.
وتظهر أنماط الاستخدام تلك قوة الشخصية والشحنة العاطفية التي يتلقاها الشخص، وما إلى ذلك من أمور يمكن أن تؤثر على صحته العقلية.
ويطالب التطبيق المستخدم بتقديم تسجيل مقطع صوتي مدة 90 ثانية يصف فيه الجزء الأكثر إثارة في الأسبوع، والحديث الذاتي عن مشاعره في 5 نقاط.