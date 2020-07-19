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نانسي عجرم: كنت في "الحمام" عندما أتى السارق وقتله فادي

Time منذ 3 أيام
Views 2450
نانسي عجرم: كنت في "الحمام" عندما أتى السارق وقتله فادي

بيروت (صدى):
كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن كواليس مقتل أحد السوريين داخل فيلتها من قبل زوجها؛ إثر اقتحامه الفيلا.

وأوضحت نانسي في فيلم وثائقي بعنوان "القصة الكاملة"، أنها بمجرد سماعها الضجة التي أحدثها السارق في الطابق العلوي ومواجهته لزوجها فادي الهاشم، ظلت بالحمام تدور حول نفسها حتى استعانت بوالدها لينقذها ويبلغ الشرطة.

وأضافت أن السارق حاول إجبار فادي على استدعائها لمساومته عليها وطلب الأموال والذهب منهما، ووقفا الاثنان أمام الحمام، وظلت محبوسة داخله حتى سمعت دوي إطلاق الرصاص.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

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