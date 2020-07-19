نانسي عجرم: كنت في "الحمام" عندما أتى السارق وقتله فادي

بيروت (صدى):
كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن كواليس مقتل أحد السوريين داخل فيلتها من قبل زوجها؛ إثر اقتحامه الفيلا.
وأوضحت نانسي في فيلم وثائقي بعنوان "القصة الكاملة"، أنها بمجرد سماعها الضجة التي أحدثها السارق في الطابق العلوي ومواجهته لزوجها فادي الهاشم، ظلت بالحمام تدور حول نفسها حتى استعانت بوالدها لينقذها ويبلغ الشرطة.
وأضافت أن السارق حاول إجبار فادي على استدعائها لمساومته عليها وطلب الأموال والذهب منهما، ووقفا الاثنان أمام الحمام، وظلت محبوسة داخله حتى سمعت دوي إطلاق الرصاص.
اقرأ أيضًا: