الأعداد السابقة للصحيفة

تسليم 18 عائلة شقق سكنية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإسكان التنموي

Time منذ ساعة
Views 1610
تسليم 18 عائلة شقق سكنية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإسكان التنموي

جدة (صدى):
سلمت جمعية نفع الخيرية مؤخراً (18) عائلة من العائلات المستفيدة من الجمعية مفاتيح وحداتهم السكنية ، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من اتفاقية الجمعية مع وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي الذي يعد إحدى مبادرات الوزارة لمستحقي الدعم الأشد حاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

وثمن المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لهذا البرنامج الذي يحقق أماني الكثيرين من مستفيدي الجمعيات الخيرية عبر برنامج الإسكان التنموي لتأمين السكن للأسر الأشد حاجة في المجتمع كالأسر المحتاجة وأسر السجناء والمطلقات والأرامل والأيتام ، منوها بدعم وتمكين الإسكان التنموي للجمعيات الخيرية من خلال توفير الوحدات السكنية المطلوبة ، حيث تقوم الجمعيات من جانبها بتسليم المساكن للأسر المستحقة وإدارتها وتشغليها.

وأكد العمري أن مبادرة الإسكان التنموي مع الجمعية تواصل نجاحها بتأمين حاجة الأسر من هذه المساكن، حيث وصل عدد العائلات المستفيدة من البرنامج (53) عائلة تسلمت (53) وحدة سكنية جديدة عبر ثلاث مراحل في ثلاث مبانٍ في الريان والمحجر وأم السلم ، وكشف عن جهود مستقبلية مع الإسكان لتفعيل المبادرة بشكل أوسع لتلبي احتياج الأسر من المساكن حسب أعداد أفرادها.

يذكر أن جمعية نفع الخيرية وقّعت ضمن خططها الإستراتيجية ومواكبتها للرؤية ٢٠٣٠ اتفاقية مع وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج الإسكان التنموي بهدف تكامل العمل مع الجمعية وسعياً إلى تنويع خدماتها في جميع مجالات العمل الخيري ، حيث خُصّصت الوحدات السكنية على مرحلتين ووُزعت على مستحقيها على أن يُستقطع مبلغ (200) ريال شهرياً من الأسر التي تسلّمت مساكنها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وحده تقول اليوم باالعرس خطبوني اربع حريم ويوم رجعنا للكاميرات لقيناهم معطينها الطبل ثلاث مرات يحسبونها من الفرقه😂😂😂😂😂😂😂
المليليح
الحمد إعلامي هلالي ولا اخد يأخذ على كلامه غير الهلاليين منضغط مثل الفراج وأي مقارنه يتكلم عنها مع النصر مع العلم ان الهلال والنصر في مقابلتهم فاز النصر ٨٣ مره وتعادلوا ٢٧ مرة وفاز الهلال ٣٩
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حتى غرف استبدال الملابس والاستراحات والمساجات والمشاغل كوني حذربن من أكثرها
زائر
مافي مثل جحفلي ههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أكل وماعليك😋

أخر الأخبار

"تويتر" يحذف تغريدة لترامب بسبب فرقة "لينكين بارك"‎
"تويتر" يحذف تغريدة لترامب بسبب فرقة "لينكين بارك"‎
Time منذ 6 دقائق Views 1248
ناشطة كويتية تثير الجدل بإعلان رغبتها في غسيل الأموال: «ليش بنت البطة السودة»
ناشطة كويتية تثير الجدل بإعلان رغبتها في غسيل الأموال: «ليش بنت البطة السودة»
Time منذ 10 دقائق Views 1400
النصر يُعلن ضم عبدالله الشنقيطي رسميًا
النصر يُعلن ضم عبدالله الشنقيطي رسميًا
Time منذ 14 دقيقة Views 1398
القضاء يحسم مصير مغتصب فتاة الموصل ويكشف تفاصيل جديدة 
القضاء يحسم مصير مغتصب فتاة الموصل ويكشف تفاصيل جديدة 
Time منذ 15 دقيقة Views 206
غدًا.. مناقشة مقترح خفض السحب اليومي من الصرافات وإلغاء الدفعة الأولى للقرض المدعوم
غدًا.. مناقشة مقترح خفض السحب اليومي من الصرافات وإلغاء الدفعة الأولى للقرض المدعوم
Time منذ 17 دقيقة Views 1687
حاملة نفط مختطفة تعود إلى إيران‎ وشبهات غسيل أموال تحوم حولها
حاملة نفط مختطفة تعود إلى إيران‎ وشبهات غسيل أموال تحوم حولها
Time منذ 25 دقيقة Views 1383
تشييع الرقيب الثقفي شهيد حريق سوق الصواريخ بجدة
تشييع الرقيب الثقفي شهيد حريق سوق الصواريخ بجدة
Time منذ 34 دقيقة Views 1801
أقوال مأثورة للملك عبدالعزيز: " لا أريد أن أسمع عن مظلوم "
أقوال مأثورة للملك عبدالعزيز: " لا أريد أن أسمع عن مظلوم "
Time منذ 40 دقيقة Views 1611
تعليق جستنيه على لقطة مثيرة خلال الصفقات الجديدة للنصر 
تعليق جستنيه على لقطة مثيرة خلال الصفقات الجديدة للنصر 
Time منذ 48 دقيقة Views 1992
3 وفيات وإصابات إثر حادثا انقلاب في الباحة
3 وفيات وإصابات إثر حادثا انقلاب في الباحة
Time منذ 55 دقيقة Views 1838