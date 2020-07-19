إقالة مورينو من تدريب موناكو رسميًا

وكالات (صدى):
أقال نادي موناكو الفرنسي، الإسباني روبرت مورينو من منصبه كمدير فني، إذ أعلن النادي أنه تم إبلاغ المدرب بالقرار أمس السبت.
وصرّح أوليج بيتروف نائب رئيس النادي والمدير التنفيذي، قائلًا: "افترقنا في وقت أقرب مما كان متوقعًا ولكن أود أن أشكر روبرت مورينو لقبول التحدي " .
وأضاف: " بذل روبرت مع فريقه قصارى جهده لتحسين أداء الفريق وتطوريره بحماس وتفان كبير. أتمنى له كل التوفيق في المستقبل " .
وكان مورينو، قد تولي القيدة الفنية للمنتخب الإسباني في الفترة التي اعتذر فيها لويس إنريكي عن أداء المهمة لوفاة ابنته.
كما قاد مورينو، فريق موناكو منذ يناير الماضي وخاض معهم 13 مباراة فاز في 5 منها وتعادل في 3 وخسر في 5 مباريات، واحتل فريقه المركز التاسع في الدوري الفرنسي الذي تم إنهائه.